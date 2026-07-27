Возрастное ограничение 18+
Для водоснабжения Екатеринбурга могут включить перекачку воды из Уфы
Фото: Вечерние ведомости
Сейчас город обеспечивается питьевой водой из реки Чусовой, но на фоне ухудшения качества воды в екатеринбургском «Водоканале» рассматривают возможность включения каскада насосных станций, перекачивающих воду из реки Уфы, а именно из Нязепетровского водохранилища.
«Рассмотрены вопросы о возможной перекачке воды из Нязепетровского водохранилища (Челябинская область) в реку Чусовая»,
— сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга
Для того, чтобы начать перекачку воды, нужно включить каскад насосных станций, которые перекачивают воду из водохранилища в Нязепетровске через Уральский хребет в реку Западную Чусовую. В последние годы этот каскад включали исключительно в засушливые периоды (например, в 2023 году), в период же аномальной полноводности рек, как сейчас, этого не делали.
Нязепетровское водохранилище строилось в 1970-е годы под кураторством тогдашнего руководителя обкома КПСС Бориса Ельцина для водоснабжения промышленных предприятий Свердловска — ввиду того, что воды в Исети и Чусовой не хватало. После распада СССР и снижения потребления воды каскад несколько лет не работал. Сейчас в Нязепетровске работает филиал екатеринбургского МУП «Водоканал», и периодически каскад включают. Основные расходы на его содержание — оплата электроэнергии за работу электронасосов, поднимающих воду вверх по горам. В год на это могут потребоваться десятки миллионов рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+
«Рассмотрены вопросы о возможной перекачке воды из Нязепетровского водохранилища (Челябинская область) в реку Чусовая»,
— сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга
Для того, чтобы начать перекачку воды, нужно включить каскад насосных станций, которые перекачивают воду из водохранилища в Нязепетровске через Уральский хребет в реку Западную Чусовую. В последние годы этот каскад включали исключительно в засушливые периоды (например, в 2023 году), в период же аномальной полноводности рек, как сейчас, этого не делали.
Нязепетровское водохранилище строилось в 1970-е годы под кураторством тогдашнего руководителя обкома КПСС Бориса Ельцина для водоснабжения промышленных предприятий Свердловска — ввиду того, что воды в Исети и Чусовой не хватало. После распада СССР и снижения потребления воды каскад несколько лет не работал. Сейчас в Нязепетровске работает филиал екатеринбургского МУП «Водоканал», и периодически каскад включают. Основные расходы на его содержание — оплата электроэнергии за работу электронасосов, поднимающих воду вверх по горам. В год на это могут потребоваться десятки миллионов рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+
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