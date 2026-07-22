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Барсик с екатеринбургской улицы борется с тяжёлым диагнозом

20.03 Четверг, 30 июля 2026
Фото: благотворительный фонд «Клякса»
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Маленький кот по имени Барсик попал в руки волонтёров случайно. Они приезжали на одну из улиц Екатеринбурга, получив информацию о травмированном животном, а когда подобрали бедолагу и уже уезжали, заметили ещё одного несчастного: Барсик выполз к ним из зарослей травы, передвигаясь только на передних лапах.

Прямо с дороги Барсика доставили в местную ветклинику, где ему сделали рентген и УЗИ. Просвечивание рентгеновскими лучами никаких отклонений в организме не показало. А вот УЗИ выявило страшную картину: в крестцово-поясничном отделе обнаружилось новообразование, похожее на опухоль. Сильно разросшееся, оно давит на позвоночник Барсика и плотно перекрывает кишечник. Кот ест с аппетитом, но никак не может сходить в туалет. Потому и ходить нормально животное не способно: боль и сильная тяжесть в животе мешают.

Анализы крови выявили и другие проблемы. Оказалось, что у Барсика втрое выше нормы лейкоцитов, а вот тромбоцитов, наоборот, почти нет: они в четыре раза ниже нижней границы. Заодно ветврачи взяли биопсию и теперь ждут её результатов, чтобы понять природу опухоли.

Сейчас Барсик остаётся в стационаре, где уже сейчас, до установления полной картины, ему оказывается поддерживающая терапия и помощь с опорожнением кишечника. Разыскивать оплату стационара и лечение взял на себя благотворительный фонд «Клякса» (в чьём приюте, скорее всего, Барсик и окажется после исцеления). Реквизиты для оказания финансовой помощи следующие:

карты ВТБ и Тинькофф привязаны к номеру 89126025666 Андрей Владимирович Б. (Директор БФПТЖ «Клякса»)
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса»


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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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19:23 Третий за 10 дней мэр свердловского города ушёл в отставку
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11:53 В Верхней Пышме пропала 12-летняя девочка
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11:10 В Свердловской области ввели режим беспилотной опасности
10:49 На Уралмаше обстреляли 11-летнего мальчика
10:36 Сводка МЧС за сутки печалит пожарами и утонувшим человеком
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10:11 «Сыроварню» в центре Екатеринбурга закрыли за антисанитарию
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