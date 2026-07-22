Барсик с екатеринбургской улицы борется с тяжёлым диагнозом

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Благотворительный фонд «Клякса»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Маленький кот по имени Барсик попал в руки волонтёров случайно. Они приезжали на одну из улиц Екатеринбурга, получив информацию о травмированном животном, а когда подобрали бедолагу и уже уезжали, заметили ещё одного несчастного: Барсик выполз к ним из зарослей травы, передвигаясь только на передних лапах.Прямо с дороги Барсика доставили в местную ветклинику, где ему сделали рентген и УЗИ. Просвечивание рентгеновскими лучами никаких отклонений в организме не показало. А вот УЗИ выявило страшную картину: в крестцово-поясничном отделе обнаружилось новообразование, похожее на опухоль. Сильно разросшееся, оно давит на позвоночник Барсика и плотно перекрывает кишечник. Кот ест с аппетитом, но никак не может сходить в туалет. Потому и ходить нормально животное не способно: боль и сильная тяжесть в животе мешают.Анализы крови выявили и другие проблемы. Оказалось, что у Барсика втрое выше нормы лейкоцитов, а вот тромбоцитов, наоборот, почти нет: они в четыре раза ниже нижней границы. Заодно ветврачи взяли биопсию и теперь ждут её результатов, чтобы понять природу опухоли.Сейчас Барсик остаётся в стационаре, где уже сейчас, до установления полной картины, ему оказывается поддерживающая терапия и помощь с опорожнением кишечника. Разыскивать оплату стационара и лечение взял на себя благотворительный фонд «Клякса» (в чьём приюте, скорее всего, Барсик и окажется после исцеления). Реквизиты для оказания финансовой помощи следующие:Мероприятие для возрастной категории 18+