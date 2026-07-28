Екатеринбург вошёл в топ‑7 по качеству жизни

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Уральская столица подтвердила статус одного из самых комфортных городов страны. Екатеринбург попал в семёрку лидеров национального рейтинга качества жизни, который ежегодно составляет госкорпорация развития «ВЭБ.РФ».О публикации списка, так удачно совпавшей с Днём города, сообщает официальный портал Екатеринбург.рф. Остальные города из верхней «семёрки»: Благовещенск, Казань, Магас, Ставрополь, Тюмень и Ханты-Мансийск.Рейтинг составлялся по методике, разработанной в Минэкономразвития РФ при участии регионов и экспертов по государственно-частному партнёрству. Аналитики оценивали больше трёхсот показателей по трём направлениям: экономика и инфраструктура, социальная сфера — сюда входят образование, медицина и культура, — а ещё субъективное мнение самих горожан. Учитывались также участие в национальных проектах и сотрудничество с бизнесом.Екатеринбург попадает в подобные списки не впервые — уральская столица стабильно держится в верхней части рейтингов по благоустройству, доступности услуг и деловой активности среди российских городов. Мероприятие для возрастной категории 18+