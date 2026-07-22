На заводской плотине в Сысерти установят стол длиной 100 метров

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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15 августа на плотине Сысертского завода фестиваль «Лето на Заводе» вместе с банком «Рокет» проведёт мероприятие под названием «Большое Уральское Застолье»: за столом длиной 100 метров, по замыслу организаторов, разместятся более 200 человек. Событие продолжает заявленную тему сезона «Крепкие связи»; участникам обещают тосты, еду и карточки с вопросами для знакомства. Имя приглашённого артиста организаторы пока не раскрывают.Попасть за стол можно только по билету «Большого Уральского Застолья» — в него, помимо самого застолья, входит вход на фестиваль на весь день 15 августа и доступ к другим событиям программы. Дата старта продаж будет объявлена вскоре. В этот же день на сцене «Лета на Заводе» выступят солисты «Урал Опера Балет».Для «Рокета» вечер — часть выхода на рынок Екатеринбурга: уральская столица стала первым городом-миллионником за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, куда зашёл банк. Напомним, что «Рокетбанк» — необанк, запущенный в 2013 году и известный как «банк для хипстеров», — прекратил работу в январе 2021 года, успев к тому времени сменить нескольких партнёров по лицензии (банк «Интеркоммерц», затем «Открытие», затем Qiwi). Торговую марку и команду сервиса в конце 2024 года выкупил Совкомбанк — по оценке «Коммерсанта», примерно за 1 млн $. Под лицензией Совкомбанка «Рокет» и возобновил работу в июле 2025 года.«Лето на Заводе» проходит на территории бывшего завода Турчаниновых-Соломирских в Сысерти (в 40 км от Екатеринбурга) с 2020 года, в этом году — в шестой раз. Мероприятие для возрастной категории 18+