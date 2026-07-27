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В Свердловской области вдвое чаще стали проверять историю китайских автомобилей

14.41 Пятница, 31 июля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В первом полугодии 2026 года доля китайских автомобилей, по которым жители Свердловской области заказывали отчёты об истории, составила 56,9% – это на 11,2 процентного пункта больше, чем годом ранее. Такие данные приводят эксперты сервиса «Автотека» (проект Авито), сравнившие показатели с аналогичным периодом прошлого года.

По оценке аналитиков, доля автомобилей, по которым пользователи заказывали отчёт, за год выросла на 25%. Среди марок самую заметную динамику показали OMODA, EXEED и Changan, а среди моделей – Geely Monjaro, HAVAL Jolion и Geely Coolray.

Лидерами по доле проверенных автомобилей среди марок стали Great Wall (71,2%), Jetour (67,4%) и HAVAL (67,1%). В десятку также вошли Tank (67%), Li Auto (65%), EXEED (64,9%), Kaiyi (60%), Geely (58,5%), OMODA (58,1%) и Chery (56%).

Среди конкретных моделей чаще всего проверяли Great Wall Hover H5 – доля проверенных VIN составила 81,3%. В топ-5 также вошли HAVAL H9 (79,4%), Tank 500 (78,8%), Chery Tiggo 3 (76,7%) и Great Wall Hover H3 (75%). Далее следуют Geely Atlas (74,7%), Changan UNI-V (74,3%), LIFAN X50 (73,8%), HAVAL F7x (72%) и Geely Atlas Pro (71%).

Наиболее заметный рост интереса зафиксирован у марки Zeekr – показатель увеличился более чем вдвое, до 37%. Также существенно выросла доля проверок у Jetour (на 99%, до 67%), Kaiyi (на 89%, до 60%), Changan (на 43%, до 56%) и OMODA (на 38%, до 58%).

Среди моделей наибольшую динамику показали Chery Tiggo 8 Pro Max, Chery Tiggo 7 Pro Max, Geely Monjaro и Geely Atlas – рост доли проверенных автомобилей составил от 58% до 93%. Заметный прирост – от 42% до 51% – также зафиксирован у Changan UNI-K, Tank 500, OMODA C5, Chery Arrizo 8, EXEED TXL и EXEED VX.

Менеджер продукта «Автотека» Максим Мозговой отметил, что по всей России темпы роста рынка китайских автомобилей с пробегом заметно опережают общую динамику.

«Спрос на них вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, тогда как весь вторичный рынок прибавил 10%. Высокий интерес к этим автомобилям по всей России подтверждается почти двукратным ростом (+84,5%) числа запрошенных отчетов по “китайцам”, что говорит о высокой вовлеченности и готовности пользователей к покупке. При этом для многих такие машины остаются относительно новыми и мало знакомыми, поэтому перед сделкой особенно важно получить максимум информации об их истории. В Автотеке данные о техническом обслуживании, юридической чистоте, участии в ДТП и другие сведения агрегируются с помощью ИИ в структурированный отчет, который помогает пользователям более взвешенно подходить к выбору автомобиля»,

– комментирует Максим Мозговой.


Мероприятие для возрастной категории 18+

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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20:24 Для водоснабжения Екатеринбурга могут включить перекачку воды из Уфы
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19:38 Екатеринбург вошёл в топ‑7 по качеству жизни
19:23 Третий за 10 дней мэр свердловского города ушёл в отставку
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18:27 Обвиняемого в избиении учёного Никиты Зезина екатеринбуржца арестовали на два месяца
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