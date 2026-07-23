Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге арестовали автомобиль организации из-за долга в 5,5 млн рублей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге приставы арестовали автомобиль организации-должника из-за задолженности на 5,5 миллиона рублей.
Как рассказали Вечерним ведомостям в ГУФССП по Свердловской области, пристав узнал, что директор организации-должника часто бывает в одном из заведений общественного питания, и на протяжении нескольких дней ездил туда. Так, во время одного из визитов, когда к заведению на автомобиле, принадлежащем организации, приехал её директор, пристав арестовал машину. Сейчас автомобиль находится на спецстоянке.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали Вечерним ведомостям в ГУФССП по Свердловской области, пристав узнал, что директор организации-должника часто бывает в одном из заведений общественного питания, и на протяжении нескольких дней ездил туда. Так, во время одного из визитов, когда к заведению на автомобиле, принадлежащем организации, приехал её директор, пристав арестовал машину. Сейчас автомобиль находится на спецстоянке.
«Представителю организации разъяснили, что вернуть транспортное средство возможно только после полного погашения задолженности»,
– рассказали в ведомстве.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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