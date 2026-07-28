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Эксперты назвали пять главных тенденций рынка платформенной занятости
Фото: скрин трансляции издания «Ведомости»
Российский рынок платформенной занятости переходит от периода быстрого роста к этапу формирования единых правил. Представители бизнеса, государства и цифровых сервисов обсудили развитие отрасли на круглом столе, организованном 24 июля изданием «Ведомости».
В дискуссии приняли участие представители Минэкономразвития России, «Деловой России», Ассоциации цифровых платформ, сервисов «Авито Подработка» и Ventra Go!.
Одной из главных тем стал закон № 289-ФЗ, регулирующий деятельность цифровых платформ. По мнению участников круглого стола, он должен устранить правовую неопределённость и определить единые требования к взаимодействию платформ, заказчиков и исполнителей.
Директор департамента цифрового развития экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин отметил, что при подготовке закона власти стремились найти баланс между интересами государства, бизнеса и граждан. «Закон должен создать понятные правила работы, не ограничивая дальнейшее развитие платформенной экономики», — заявил он.
Представители бизнеса подчеркнули, что крупным компаниям для более активного использования платформенной занятости необходима прежде всего предсказуемость регулирования.
«Для бизнеса самое важное — это предсказуемость. Когда правила понятны, компании готовы активнее внедрять новые модели работы и инвестировать в их развитие», — считает заместитель председателя «Деловой России» Антон Данилов-Данильян.
Участники дискуссии также обратили внимание на изменение роли цифровых платформ. Если раньше их рассматривали преимущественно как способ быстро найти временный персонал, то сейчас они используются для управления сезонными нагрузками, перераспределения работников и обеспечения непрерывности работы предприятий.
По данным «Авито Подработки», в первом полугодии 2026 года спрос бизнеса на временных исполнителей в складской логистике вырос на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В общественном питании рост составил 39%, а в розничной и оптовой торговле — 31%. Общее число предложений подработки в рабочих и линейных профессиях за год увеличилось на 82%.
«Платформенная занятость сегодня — это органичный ответ на структурные изменения рынка труда: компании перераспределяют задачи, передавая простые и срочные операции временным исполнителям, а штатные сотрудники сосредотачиваются на работе, которая требует опыта и квалификации», — отметил директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин.
Владимир Волошин сообщил, что производительность труда в платформенной экономике, по оценке Минэкономразвития, примерно на 30% выше. Это связано в том числе с сокращением затрат на поиск исполнителей и организацию работы.
Ещё одной тенденцией стало совмещение постоянной работы и подработки. Основатель платформы Ventra Go! Екатерина Карабанова рассказала, что 70% зарегистрированных на сервисе исполнителей имеют основное место работы и используют платформу для получения дополнительного дохода.
«Для большинства пользователей платформенная занятость — это возможность получить дополнительный доход и самостоятельно управлять своим временем», — добавил Сергей Яськин.
По данным исследования «Авито Подработки», временную занятость чаще всего ищут россияне в возрасте от 25 до 44 лет. Средний возраст опрошенных составляет 37 лет. Среди пользователей сервиса 57% состоят в браке, 53% имеют детей, а 63% — постоянную работу.
Участники круглого стола считают, что после появления единых законодательных требований платформы будут конкурировать не только количеством пользователей и стоимостью услуг. Более важными станут скорость поиска работников, качество отбора исполнителей, прозрачность данных и интеграция платформ в рабочие процессы компаний.
Среди перспективных направлений Сергей Яськин назвал создание цифрового профиля исполнителя и автоматизированный подбор заданий. Владимир Волошин выделил развитие технологий, обучение работников и дальнейшую настройку регулирования.
Участники дискуссии пришли к выводу, что платформенная занятость перестаёт восприниматься как временная или альтернативная модель работы. Она становится постоянной частью рынка труда и операционной деятельности бизнеса. Мероприятие для возрастной категории 18+
В дискуссии приняли участие представители Минэкономразвития России, «Деловой России», Ассоциации цифровых платформ, сервисов «Авито Подработка» и Ventra Go!.
Одной из главных тем стал закон № 289-ФЗ, регулирующий деятельность цифровых платформ. По мнению участников круглого стола, он должен устранить правовую неопределённость и определить единые требования к взаимодействию платформ, заказчиков и исполнителей.
Директор департамента цифрового развития экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин отметил, что при подготовке закона власти стремились найти баланс между интересами государства, бизнеса и граждан. «Закон должен создать понятные правила работы, не ограничивая дальнейшее развитие платформенной экономики», — заявил он.
Представители бизнеса подчеркнули, что крупным компаниям для более активного использования платформенной занятости необходима прежде всего предсказуемость регулирования.
«Для бизнеса самое важное — это предсказуемость. Когда правила понятны, компании готовы активнее внедрять новые модели работы и инвестировать в их развитие», — считает заместитель председателя «Деловой России» Антон Данилов-Данильян.
Участники дискуссии также обратили внимание на изменение роли цифровых платформ. Если раньше их рассматривали преимущественно как способ быстро найти временный персонал, то сейчас они используются для управления сезонными нагрузками, перераспределения работников и обеспечения непрерывности работы предприятий.
По данным «Авито Подработки», в первом полугодии 2026 года спрос бизнеса на временных исполнителей в складской логистике вырос на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В общественном питании рост составил 39%, а в розничной и оптовой торговле — 31%. Общее число предложений подработки в рабочих и линейных профессиях за год увеличилось на 82%.
«Платформенная занятость сегодня — это органичный ответ на структурные изменения рынка труда: компании перераспределяют задачи, передавая простые и срочные операции временным исполнителям, а штатные сотрудники сосредотачиваются на работе, которая требует опыта и квалификации», — отметил директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин.
Владимир Волошин сообщил, что производительность труда в платформенной экономике, по оценке Минэкономразвития, примерно на 30% выше. Это связано в том числе с сокращением затрат на поиск исполнителей и организацию работы.
Ещё одной тенденцией стало совмещение постоянной работы и подработки. Основатель платформы Ventra Go! Екатерина Карабанова рассказала, что 70% зарегистрированных на сервисе исполнителей имеют основное место работы и используют платформу для получения дополнительного дохода.
«Для большинства пользователей платформенная занятость — это возможность получить дополнительный доход и самостоятельно управлять своим временем», — добавил Сергей Яськин.
По данным исследования «Авито Подработки», временную занятость чаще всего ищут россияне в возрасте от 25 до 44 лет. Средний возраст опрошенных составляет 37 лет. Среди пользователей сервиса 57% состоят в браке, 53% имеют детей, а 63% — постоянную работу.
Участники круглого стола считают, что после появления единых законодательных требований платформы будут конкурировать не только количеством пользователей и стоимостью услуг. Более важными станут скорость поиска работников, качество отбора исполнителей, прозрачность данных и интеграция платформ в рабочие процессы компаний.
Среди перспективных направлений Сергей Яськин назвал создание цифрового профиля исполнителя и автоматизированный подбор заданий. Владимир Волошин выделил развитие технологий, обучение работников и дальнейшую настройку регулирования.
Участники дискуссии пришли к выводу, что платформенная занятость перестаёт восприниматься как временная или альтернативная модель работы. Она становится постоянной частью рынка труда и операционной деятельности бизнеса. Мероприятие для возрастной категории 18+
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