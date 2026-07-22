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Через неделю ретропоезд «Уральский экспресс» прокатится из Екатеринбурга в Невьянск
Фото: СвЖД новости / t.me/svzd_news
Ровно через неделю, 7 августа, у жителей и гостей Екатеринбурга появится уникальный шанс прокатиться не только в пространстве, но и во времени, в XIX век. Транспорт для этого будет самым подходящим — ретропоезд «Уральский экспресс».
Поедет «Уральский экспресс» по маршруту Екатеринбург — Невьянск. По пути состав сделает остановку на станции Шувакиш, где пассажиры окажутся на вокзале, стилизованном под старину. Там можно будет устроить фотосессию в специальных зонах и даже погреться у большой костровой чаши.
Программа в Невьянске обещает быть насыщенной: гостей ждёт музейный центр «Земская школа», где сохранился дух старого образования. В городе также можно будет заглянуть в знаменитую наклонную башню Демидовых, которая до сих пор хранит множество загадок. Любителям древностей понравится в Музее истории Невьянского края, а ценителям искусства — в Доме Невьянской иконы. По пути между двумя уральскими городами организаторы поездки обещают кормить традиционными уральскими блюдами, например, пирожками с черёмухой.
Билеты в ретропоезд продаются через сайт РЖД и в обычных кассах на вокзале. Мероприятие для возрастной категории 18+
Поедет «Уральский экспресс» по маршруту Екатеринбург — Невьянск. По пути состав сделает остановку на станции Шувакиш, где пассажиры окажутся на вокзале, стилизованном под старину. Там можно будет устроить фотосессию в специальных зонах и даже погреться у большой костровой чаши.
Программа в Невьянске обещает быть насыщенной: гостей ждёт музейный центр «Земская школа», где сохранился дух старого образования. В городе также можно будет заглянуть в знаменитую наклонную башню Демидовых, которая до сих пор хранит множество загадок. Любителям древностей понравится в Музее истории Невьянского края, а ценителям искусства — в Доме Невьянской иконы. По пути между двумя уральскими городами организаторы поездки обещают кормить традиционными уральскими блюдами, например, пирожками с черёмухой.
Билеты в ретропоезд продаются через сайт РЖД и в обычных кассах на вокзале. Мероприятие для возрастной категории 18+
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