Через неделю ретропоезд «Уральский экспресс» прокатится из Екатеринбурга в Невьянск

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Ровно через неделю, 7 августа, у жителей и гостей Екатеринбурга появится уникальный шанс прокатиться не только в пространстве, но и во времени, в XIX век. Транспорт для этого будет самым подходящим — ретропоезд «Уральский экспресс».Поедет «Уральский экспресс» по маршруту Екатеринбург — Невьянск. По пути состав сделает остановку на станции Шувакиш, где пассажиры окажутся на вокзале, стилизованном под старину. Там можно будет устроить фотосессию в специальных зонах и даже погреться у большой костровой чаши.Программа в Невьянске обещает быть насыщенной: гостей ждёт музейный центр «Земская школа», где сохранился дух старого образования. В городе также можно будет заглянуть в знаменитую наклонную башню Демидовых, которая до сих пор хранит множество загадок. Любителям древностей понравится в Музее истории Невьянского края, а ценителям искусства — в Доме Невьянской иконы. По пути между двумя уральскими городами организаторы поездки обещают кормить традиционными уральскими блюдами, например, пирожками с черёмухой.Билеты в ретропоезд продаются через сайт РЖД и в обычных кассах на вокзале. Мероприятие для возрастной категории 18+