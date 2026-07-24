Возрастное ограничение 18+

В Кольцово у пассажирки обнаружили 17 килограммов незадекларированной красоты

20.30 Четверг, 30 июля 2026
Фото: Уральское таможенное управление / utu.customs.gov.ru
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В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники нашли в багаже пассажирки почти 17 килограммов незадекларированных товаров известных брендов. Общая их стоимость потянула на 4 миллиона рублей.

Как сообщает Уральское таможенное управление, 41-летняя женщина прилетела из Турции и проходила через «зелёный коридор», когда её остановили в рамках выборочного контроля. В двух чемоданах инспекторы обнаружили настоящую сокровищницу: браслет, серьги и колье от «Messika» и «Chanel», туфли, очки, сумки и кошельки «Gucci», «Prada», «Balenciaga», а также швейцарские карманные часы «Audemars Piguet x Swatch Royal Pop Lan». Все эти вещи лежали в фирменных упаковках.

Туристка объяснила, что товары предназначались как для неё лично, так и в подарок друзьям. Однако, по закону, при ввозе таких объёмов и стоимости нужно заполнять декларацию вне зависимости от предназначения вещей.

На женщину завели дело об административном правонарушении по статье 16.2 КоАП зв недекларирование товаров. Штраф по такой статье может достигать двукратной стоимости «подарков», и это не считая возможной конфискации самих вещей.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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19:23 Третий за 10 дней мэр свердловского города ушёл в отставку
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11:53 В Верхней Пышме пропала 12-летняя девочка
11:26 Прокуратура проверяет информацию о стрельбе по ребёнку из окон гостиницы «Мадрид» на Уралмаше
11:10 В Свердловской области ввели режим беспилотной опасности
10:49 На Уралмаше обстреляли 11-летнего мальчика
10:36 Сводка МЧС за сутки печалит пожарами и утонувшим человеком
10:21 День рождения Екатеринбурга зоопарк будет отмечать несколько дней
10:11 «Сыроварню» в центре Екатеринбурга закрыли за антисанитарию
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