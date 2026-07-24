В Кольцово у пассажирки обнаружили 17 килограммов незадекларированной красоты

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники нашли в багаже пассажирки почти 17 килограммов незадекларированных товаров известных брендов. Общая их стоимость потянула на 4 миллиона рублей.Как сообщает Уральское таможенное управление, 41-летняя женщина прилетела из Турции и проходила через «зелёный коридор», когда её остановили в рамках выборочного контроля. В двух чемоданах инспекторы обнаружили настоящую сокровищницу: браслет, серьги и колье от «Messika» и «Chanel», туфли, очки, сумки и кошельки «Gucci», «Prada», «Balenciaga», а также швейцарские карманные часы «Audemars Piguet x Swatch Royal Pop Lan». Все эти вещи лежали в фирменных упаковках.Туристка объяснила, что товары предназначались как для неё лично, так и в подарок друзьям. Однако, по закону, при ввозе таких объёмов и стоимости нужно заполнять декларацию вне зависимости от предназначения вещей.На женщину завели дело об административном правонарушении по статье 16.2 КоАП зв недекларирование товаров. Штраф по такой статье может достигать двукратной стоимости «подарков», и это не считая возможной конфискации самих вещей. Мероприятие для возрастной категории 18+