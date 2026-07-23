Возрастное ограничение 18+
Третий за 10 дней мэр свердловского города ушёл в отставку
Фото: страница Михаила Слепухина в соцсети Вконтакте
Вслед за Игорем Кабцом (Первоуральск) и Александром Берчуком (Невьянск) со своего поста ушёл глава Кушвы Михаил Слепухин.
Сегодня дума Кушвинского округа провела внеочередное заседание, чтобы рассмотреть заявление Слепухина о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.
Сам Слепухин сказал, что решение принял давно, но не уходил с поста главы, поскольку нужно было решить свалившиеся на город проблемы — Кушва сильно пострадала сначала от смерча, потом от наводнения.
Михаил Слепухин руководил Кушвой с 2013 года.
В последние полтора года, помимо стихийных бедствий, Кушва столкнулся с серьёзными проблемами в сфере ЖКХ. Минувшей зимой в аномальные холода в городе сломались сразу несколько котельных. В апреле 2025 года в Кушве были задержаны директор МКУ «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Александр Шурыгин и директор МКУ «Коммунальные сети» Рустам Мамедов. Тогда сообщалось, что вышестоящие власти предложили Слепухину добровольно уйти в отставку, однако он отказался, а впоследствии у силовиков не возникло к нему вопросов из-за действий его подчинённых (и Шурыгин, и Мамедов, к слову, до сих пор руководят соответствующими муниципальными учреждениями — о передаче их дел в суд не сообщалось). Мероприятие для возрастной категории 18+
Сегодня дума Кушвинского округа провела внеочередное заседание, чтобы рассмотреть заявление Слепухина о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.
«30 июля на заседании Думы Кушвинского муниципального округа было рассмотрено заявление Слепухина Михаила Владимировича от 28 июля 2026 года о досрочном прекращении полномочий Главы Кушвинского муниципального округа в связи с отставкой по собственному желанию»,
— сообщили в кушвинской администрации.
Сам Слепухин сказал, что решение принял давно, но не уходил с поста главы, поскольку нужно было решить свалившиеся на город проблемы — Кушва сильно пострадала сначала от смерча, потом от наводнения.
«Решение было принято задолго до чрезвычайной ситуации. Из‑за вызовов, с которыми нам пришлось столкнуться, решение откладывалось: в первую очередь приоритетом была оперативная помощь жителям и координация работы ведомств. На сегодняшний день основной объём работ по ликвидации последствий ЧС выполнен»,
— сказал Слепухин.
Михаил Слепухин руководил Кушвой с 2013 года.
В последние полтора года, помимо стихийных бедствий, Кушва столкнулся с серьёзными проблемами в сфере ЖКХ. Минувшей зимой в аномальные холода в городе сломались сразу несколько котельных. В апреле 2025 года в Кушве были задержаны директор МКУ «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Александр Шурыгин и директор МКУ «Коммунальные сети» Рустам Мамедов. Тогда сообщалось, что вышестоящие власти предложили Слепухину добровольно уйти в отставку, однако он отказался, а впоследствии у силовиков не возникло к нему вопросов из-за действий его подчинённых (и Шурыгин, и Мамедов, к слову, до сих пор руководят соответствующими муниципальными учреждениями — о передаче их дел в суд не сообщалось). Мероприятие для возрастной категории 18+
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