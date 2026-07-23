Третий за 10 дней мэр свердловского города ушёл в отставку

«30 июля на заседании Думы Кушвинского муниципального округа было рассмотрено заявление Слепухина Михаила Владимировича от 28 июля 2026 года о досрочном прекращении полномочий Главы Кушвинского муниципального округа в связи с отставкой по собственному желанию»,

«Решение было принято задолго до чрезвычайной ситуации. Из‑за вызовов, с которыми нам пришлось столкнуться, решение откладывалось: в первую очередь приоритетом была оперативная помощь жителям и координация работы ведомств. На сегодняшний день основной объём работ по ликвидации последствий ЧС выполнен»,