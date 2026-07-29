Возрастное ограничение 18+
Пьяный мотоциклист без прав попал в ДТП в Богдановиче
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
В четверг, 30 июля, в 16.31 в Богдановиче вблизи дома № 1 на улице Перепечина 30-летний мотоциклист выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу», которая поворачивала налево.
По данным УГИБДД по Свердловской области, мотоциклист собирался совершить обгон, но не убедился в безопасности манёвра.
В ходе проверки выяснилось, что у мотоциклиста нет водительских прав. Кроме того, было установлено состояние алкогольного опьянения – концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 0,197 мг/л. На байкера составили два протокола: по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ (обгон в зоне действия горизонтальной дорожной разметки 1.1 ПДД РФ) и по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (вождение в состоянии опьянения без права управления). Мероприятие для возрастной категории 18+
По данным УГИБДД по Свердловской области, мотоциклист собирался совершить обгон, но не убедился в безопасности манёвра.
«В результате дорожного происшествия мотоциклист с травмами различной степени тяжести госпитализирован в хирургическое отделение Богдановичской центральной районной больницы. Водитель "Лады" не пострадал»,
– рассказали в пресс-группе.
В ходе проверки выяснилось, что у мотоциклиста нет водительских прав. Кроме того, было установлено состояние алкогольного опьянения – концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 0,197 мг/л. На байкера составили два протокола: по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ (обгон в зоне действия горизонтальной дорожной разметки 1.1 ПДД РФ) и по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (вождение в состоянии опьянения без права управления). Мероприятие для возрастной категории 18+
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