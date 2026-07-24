Возрастное ограничение 18+

В Ревде ограничили движение общественного транспорта из-за аварийного состояния дороги

09.22 Пятница, 31 июля 2026
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
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Госавтоинспекция ограничила движение общественного транспорта по улице Энгельса из-за аварийного участка дороги между улицами Максима Горького и Цветников.

Как сообщили Вечерним ведомостям в областной ГАИ, дорожное покрытие на этой улице имеет множественные разрушения и выбоины, превышающие допустимые параметры, что делает эксплуатацию данного участка небезопасной для пассажирских перевозок.

«Ранее в адрес обслуживающей организации направлялись требования о приведении дорожного покрытия в нормативное состояние. На сегодняшний день выявленные недостатки не устранены»,

– заявили в пресс-группе.


Там также рассказали, что по данному факту возбуждено административное дело по статье 12.34 КоАП РФ за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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16:16 Челябинский курьер мошенников принудительно потрудится в Екатеринбурге
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12:14 В Екатеринбурге пройдёт набор в Актёрскую лабораторию кинофестиваля «Одна шестая»
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