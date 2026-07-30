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В Верхней Пышме 19-летнего парня подозревают в нападении с ножом на подростка
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Верхней Пышме задержали 19-летнего местного жителя. Его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений – по части 2 статьи 111 УК РФ.
Как сообщил Вечерним ведомостям старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, молодого человека подозревают в нападении с хозяйственным ножом на 17-летнего подростка 29 июля 2026 года во дворе дома по улице Машиностроителей.
По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, подозреваемый воспитывается матерью в неполной семье, и с недавних пор состоит на учёте в медучреждении. Он рассказал, что два месяца назад парень порезал мужчину из-за того, что тот сделал ему замечание. Уголовное дело по данному факту уже передали в суд.
Как сообщил Вечерним ведомостям старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, молодого человека подозревают в нападении с хозяйственным ножом на 17-летнего подростка 29 июля 2026 года во дворе дома по улице Машиностроителей.
По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, подозреваемый воспитывается матерью в неполной семье, и с недавних пор состоит на учёте в медучреждении. Он рассказал, что два месяца назад парень порезал мужчину из-за того, что тот сделал ему замечание. Уголовное дело по данному факту уже передали в суд.
«Что касается очередного случая, о котором идёт речь, подозреваемый проходил мимо ныне потерпевшего подростка, и абсолютно без каких-либо оснований и причин оскорбил и пырнул ножом. Представителями МВД он был помещён в спецприёмник»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– отметил полковник Горелых.
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