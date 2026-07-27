Спрос на репетиторов в Свердловской области вырос в июне вопреки традиционному летнему затишью





– сказал он. «С одной стороны, родители не готовы откладывать обучение и развитие своих детей на учебный год и предпочитают продолжать уроки и летом, с другой стороны, сохраняется тренд на образование через всю жизнь»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Несмотря на то, что лето считается низким сезоном для дополнительного образования, спрос на услуги репетиторов в Свердловской области в июне 2026 года продолжил расти. По данным «Авито Услуг», интерес к обучающим направлениям увеличился на 13%, а по отдельным категориям рост составил десятки процентов.Наибольший рост показали занятия для детей дошкольного возраста: спрос на обучение письму вырос на 69%, на подготовку по чтению – на 46%, на обучение счёту – на 38%. Средняя стоимость такого урока составляет около 800 рублей.Заметно выросла и популярность языковых занятий для взрослых. Лидером стал китайский язык – спрос на его изучение для работы увеличился на 17%, а интерес к английскому для путешествий вырос на 14%. Стоимость часа занятий с репетитором по языку в среднем составляет 1200 рублей, при этом в зависимости от формата и опыта преподавателя цена может варьироваться от 500 до 5000 рублей за занятие, а полный курс – обходиться в десятки тысяч рублей.Кроме того, летом продолжают готовиться к экзаменам будущего учебного года школьники и абитуриенты. Спрос на подготовку к вступительным испытаниям в вузах вырос на 32%, к ЕГЭ – на 26%, к ОГЭ – на 21%. Средняя стоимость академического часа занятий по подготовке к ЕГЭ составила порядка 1050 рублей, к ОГЭ – около 1100 рублей.Руководитель бизнес-направления «Красота, здоровье и обучение» на «Авито Услугах» Игорь Санников связал сохраняющийся рост с двумя факторами.Мероприятие для возрастной категории 18+