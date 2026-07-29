Школьник на электросамокате сбил пенсионерку в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге у дома № 37 на улице Академика Бардина 13-летний мальчик на электросамокате сбил 77-летнюю женщину – её положили в больницу.Как рассказали Вечерним ведомостям в городской ГИБДД, происшествие, о котором идёт речь, произошло 29 июля в 17.37. В этот день школьник взял у своей знакомой покататься электросамокат с двигателем мощностью 600 Вт. Теперь в отношении родителей мальчика будет решаться вопрос о привлечении к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.Собственнику самоката также грозит ответственность за передачу электросамоката лицу, не имеющему права управления транспортным средством (для управления СИМ мощностью более 250 Вт нужны водительские права), по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ и штраф в размере 30 тысяч рублей.Мероприятие для возрастной категории 18+