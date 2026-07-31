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Глава СК затребовал доклад по делу о нападении с ножом на 17-летнего подростка в Верхней Пышме
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Уголовным делом о нападении с ножом на 17-летнего подростка в Верхней Пышме заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Он дал поручение руководителю СУ СКР по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, говорится в сообщении Следкома.
Напомним, 19-летнего жителя Верхней Пышмы подозревают в нападении с ножом на 17-летнего подростка 29 июля 2026 года во дворе дома по улице Машиностроителей. В результате несовершеннолетний серьёзно пострадал – его госпитализировали. Мероприятие для возрастной категории 18+
Он дал поручение руководителю СУ СКР по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, говорится в сообщении Следкома.
Напомним, 19-летнего жителя Верхней Пышмы подозревают в нападении с ножом на 17-летнего подростка 29 июля 2026 года во дворе дома по улице Машиностроителей. В результате несовершеннолетний серьёзно пострадал – его госпитализировали. Мероприятие для возрастной категории 18+
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