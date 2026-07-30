На день рождения Екатеринбурга самокатчиков не приглашают

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Власти Екатеринбурга решили перестраховаться и на время главных городских гуляний полностью запретят движение средств индивидуальной мобильности. Ограничения введут в первый день августа и частично — во второй.Первый участок центральной части города перекроют для самокатов с самого утра: с 00.10 субботы до 05.00 воскресенья. Участок этот расположен в границах улиц Челюскинцев – Московская – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулок Красный. Перекрытие второго планируется только днём 1 августа, с 16.00 до 23.00. Этот участок расположен в районе Чкалова – Академика Парина – Вильгельма де Геннина – проспекта Академика Сахарова.Кикшеринговые операторы уже подтвердили: их самокаты в этих зонах не будут работать — автоматическая блокировка сработает в указанные часы. Такой же подход тестировали на День Победы, и тогда обошлось без единого происшествия с участием электротранспорта.Официальный городской портал Екатеринбург.рф напоминает, что в центре уральской столицы действует постоянная зона, где самокаты, моноколёса, гироскутеры и электровелосипеды запрещены круглосуточно. Она охватывает квартал пешеходных улиц и несколько ключевых магистралей — от проспекта Ленина до Восточной и от Братьев Быковых до Первомайской. Там установлены специальные знаки, указывающие на запрет передвижения на СИМ. Мероприятие для возрастной категории 18+