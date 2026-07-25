Во время беспилотной опасности в Екатеринбурге эвакуировали сотрудников склада Wildberries





— сказали в RWB. «В связи с объявленной воздушной тревогой в Свердловской области на логистическом объекте компании в Екатеринбурге проведена заблаговременная эвакуация»,

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Эвакуация была проведена заблаговременно, сообщили в пресс-службе объединённой компании Wildberries & Russ (RWB).На время эвакуации приостанавливали приём товаров. Сейчас работа логистического комплекса на юге Екатеринбурга уже восстановлена, сообщили в RWB (при этом об отмене режима беспилотной опасности власти пока не сообщали — на момент возвращения сотрудников WB к работе режим продолжал действовать на территории Свердловской области). Мероприятие для возрастной категории 18+