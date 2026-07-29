Обвиняемого в избиении учёного Никиты Зезина екатеринбуржца арестовали на два месяца

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Александр Реверук должен провести ближайшие два месяца в СИЗО, пока расследуется его дело по статье о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК).Гражданская жена Реверука пришла в суд и дала положительную характеристику своему супруге (вместе они живут 10 лет, но официально брак не регистрировали). Она сказала, что её муж помог трём участникам боевых действий в Украине, которых никто не хотел брать на работу, трудоустроиться. Также она сказала, что арест мужа фактически остановит деятельность предприятия, что негативно отразится на благосостоянии семьи и их детей. Сам Александр Реверук сказал на заседании, что помогает участникам боевых действий, и что у него там погиб товарищ.Реверуку вменяют избиение двух мужчин — главы Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УРО РАН Никиты Зезина и его заместителя Александра Шанина. Зезин спустя 9 дней умер. Мероприятие для возрастной категории 18+