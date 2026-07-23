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Основатель Telegram Павел Дуров оказался в списке экстремистов и террористов
Фото: Вечерние ведомости
Фамилия IT-предпринимателя появилась в списке Росфинмониторинга со звёздочкой (*), что означает отнесение его к лицам, причастным к террористической деятельности.
Накануне о возбуждении дела против Дурова по статье о содействии терроризму сообщила ФСБ. Основанием стало то, что, по версии ФСБ, были факты использования спецслужбами Украины популярного в молодежной среде чат-бота мессенджера Telegram - «Дайвинчик/Leo - знакомства, общение и новые друзья» для вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность путем обмана и психологической обработки. Мероприятие для возрастной категории 18+
Накануне о возбуждении дела против Дурова по статье о содействии терроризму сообщила ФСБ. Основанием стало то, что, по версии ФСБ, были факты использования спецслужбами Украины популярного в молодежной среде чат-бота мессенджера Telegram - «Дайвинчик/Leo - знакомства, общение и новые друзья» для вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность путем обмана и психологической обработки. Мероприятие для возрастной категории 18+
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