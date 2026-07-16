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Директор фирмы получил семь лет колонии за хищение 51 млн рублей при ремонте путепроводов

11.47 Четверг, 23 июля 2026
Фото: пресс-служба Свердловского областного суда
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Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил директора ООО «Вест» Бориса Садчикова к семи годам колонии общего режима. Его признали виновным в хищении более 51 млн рублей, выделенных из федерального бюджета на ремонт двух путепроводов, сообщает пресс-служба областного суда.

Речь идёт о путепроводах через железную дорогу на 23-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень. В 2017 году контракт на их ремонт заключили «Уралуправтодор» и АО «ДЭП № 8». Компания Садчикова стала субподрядчиком.

Чтобы проводить работы над железной дорогой, строителям требовались технологические «окна» — время, когда движение поездов временно останавливают. На одном объекте такое «окно» предоставляли дважды, на другом — один раз.

Однако, как установил суд, Садчиков организовал изготовление поддельных актов от имени РЖД. В документах указали, что движение поездов останавливали 37 и 76 раз. Расходы на эти работы оказались многократно завышены.

Фиктивные суммы включили в документы о приёмке ремонта, после чего их оплатили из федерального бюджета. Ущерб превысил 51 млн рублей.

Суд также назначил Садчикову штраф в размере 500 тысяч рублей. Его взяли под стражу прямо в зале суда.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение 15 суток.

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Алина Иванова © Вечерние ведомости
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11:47 Директор фирмы получил семь лет колонии за хищение 51 млн рублей при ремонте путепроводов
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20:12 За сгоревшую в Екатеринбурге квартиру спросили с подрядчика
19:52 В Екатеринбурге продолжается обновление дворов по особой программе
18:57 Двух человек из Артинского района будут принудительно лечить
17:53 Свердловская область вошла в шестёрку лидеров по объёму креативных услуг
17:05 В Екатеринбурге появилась огромная площадка для выгула собак
16:33 Зумеры вдвое чаще бумеров связывают успешную карьеру с собственным бизнесом
16:21 Апелляция смягчила приговор буйной пассажирке из Полевского
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