Директор фирмы получил семь лет колонии за хищение 51 млн рублей при ремонте путепроводов

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил директора ООО «Вест» Бориса Садчикова к семи годам колонии общего режима. Его признали виновным в хищении более 51 млн рублей, выделенных из федерального бюджета на ремонт двух путепроводов, сообщает пресс-служба областного суда.Речь идёт о путепроводах через железную дорогу на 23-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень. В 2017 году контракт на их ремонт заключили «Уралуправтодор» и АО «ДЭП № 8». Компания Садчикова стала субподрядчиком.Чтобы проводить работы над железной дорогой, строителям требовались технологические «окна» — время, когда движение поездов временно останавливают. На одном объекте такое «окно» предоставляли дважды, на другом — один раз.Однако, как установил суд, Садчиков организовал изготовление поддельных актов от имени РЖД. В документах указали, что движение поездов останавливали 37 и 76 раз. Расходы на эти работы оказались многократно завышены.Фиктивные суммы включили в документы о приёмке ремонта, после чего их оплатили из федерального бюджета. Ущерб превысил 51 млн рублей.Суд также назначил Садчикову штраф в размере 500 тысяч рублей. Его взяли под стражу прямо в зале суда.Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение 15 суток. Мероприятие для возрастной категории 18+