Фестиваль «Посреди нигде» в третий раз пройдёт в Малом Турыше Сборы от билетов планируют направить на общественный центр в этой уральской деревне

«В прошлом году у нас случилась магия, когда сотни взрослых резвились как дети, бегали босиком, счастливые и свободные <…> Присоединяйтесь к нам в этом году — будем вместе ловить ветер в волосах и делать этот мир счастливее».

Юлия Пересильд и основательница фестиваля Гузель Санжапова. Фото: посрединигде.рф

Валерий Евграфов © Вечерние ведомости

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