Возрастное ограничение 18+

Фестиваль «Посреди нигде» в третий раз пройдёт в Малом Турыше

Сборы от билетов планируют направить на общественный центр в этой уральской деревне

23.17 Среда, 22 июля 2026
Фото: посрединигде.рф
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1 августа 2026 года в деревне Малый Турыш Красноуфимского района в третий раз пройдёт арт-фестиваль «Посреди нигде». Организатор — социальная предпринимательница Гузель Санжапова. Количество билетов ограничено 2000 — как поясняют устроители, мероприятие «камерное для города и масштабное для деревни». Для детей до 10 лет вход бесплатный при наличии свидетельства о рождении и в сопровождении взрослых; при этом само событие маркировано ограничением 12+.

Вырученные средства пойдут на строительство и благоустройство общественного центра, в котором должны появиться магазин, пекарня, образовательное пространство и номера для туристов. Оставшаяся после фестиваля инфраструктура, по замыслу, станет частью деревни на постоянной основе.

Программа включает 45-метровый арт-объект «Посреди нигде» на линии горизонта, полевой ресторан от местных жителей, мастер-классы, молодой яблоневый сад, арт-ярмарку, перголу с качелями от каршеринга «Ситидрайв», фотосессии с коровами и прогулки босиком по траве. На закате выступят группы «Бозоны Хиггса», Magic Marginal, «Японский кот», «Сова», «Сказание», Funk Power и не названный организаторами «секретный гость».

Добраться до деревни, расположенной между Екатеринбургом и Пермью, можно на личном автомобиле, на каршеринге «Ситидрайв» (для него организуют отдельную парковку) либо на фирменном поезде фестиваля «Финист» — билеты на него доступны только на сайте события.

Основательница фестиваля Гузель Санжапова так описывала прошлогоднее мероприятие:
«В прошлом году у нас случилась магия, когда сотни взрослых резвились как дети, бегали босиком, счастливые и свободные <…> Присоединяйтесь к нам в этом году — будем вместе ловить ветер в волосах и делать этот мир счастливее».

Напомним, Малый Турыш несколько лет назад стал площадкой, где весьма успешно была отработана модель сельского предпринимательства. В 2013 году выпускница МГУ, жительница Екатеринбурга Гузель Санжапова приехала в деревню помочь родителям с семейной пасекой, а в 2014-м запустила здесь производство крем-мёда, варенья, травяного чая и косметики, где работают пожилые жители и подростки. За проект Санжапова получала премии GQ Super Women (2020) и Forbes Woman Mercury Award, сотрудничала с Ikea, Unilever, «Инвитро» и другими компаниями.

Первый фестиваль «Посреди нигде» прошёл 17 августа 2024 года (хедлайнерами были Сироткин и Artemiev), второй — 2 августа 2025 года, его, по данным организаторов, посетили 600–700 человек, а выступала в том числе актриса Юлия Пересильд со своей группой.

Юлия Пересильд и основательница фестиваля Гузель Санжапова. Фото: посрединигде.рф

Идея направлять сборы на восстановление деревни возникла не случайно: в декабре 2023 года на производстве в Малом Турыше сгорели склад и гараж с техникой — ущерб оценивали в сумму свыше 11 млн рублей, — а летом 2024 года деревню после сильных дождей подтопило, повредив глэмпинги и постройки на сумму более 3 млн рублей. «Нам бы столько воды, когда мы горели», — комментировала тот потоп Санжапова.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Валерий Евграфов © Вечерние ведомости
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20:28 Ещё один лишившийся хвоста кот попал в Екатеринбурге в ветклинику
20:12 За сгоревшую в Екатеринбурге квартиру спросили с подрядчика
19:52 В Екатеринбурге продолжается обновление дворов по особой программе
18:57 Двух человек из Артинского района будут принудительно лечить
17:53 Свердловская область вошла в шестёрку лидеров по объёму креативных услуг
17:05 В Екатеринбурге появилась огромная площадка для выгула собак
16:33 Зумеры вдвое чаще бумеров связывают успешную карьеру с собственным бизнесом
16:21 Апелляция смягчила приговор буйной пассажирке из Полевского
15:26 На улице Нижней Туры благодаря прокуратуре появятся фонари
14:19 О лесных тропах расскажут на кофейном фестивале в Екатеринбурге
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13:19 Инклюзивную лестницу начали строить в Сысерти для входа на «Лето на Заводе»
12:15 Улицу в Екатеринбурге на неделю перекроют из-за ремонта теплосетей
11:35 В Красноуральске продавца и предпринимателя оштрафовали за пиво подростку
11:14 Прокуратура добилась ремонта лифтов в пешеходном тоннеле в центре Екатеринбурга
11:09 Сценарная лаборатория «Одна шестая» открыла приём заявок с новыми кураторами
10:41 Семья из Верхней Салды отделалась штрафом за кражи в «Пятерочке»
09:59 В Екатеринбурге одновременно отметят дни рождения Маяковского и парка его имени
09:35 Экс-глава автопарковок Екатеринбурга поплатился за доходную махинацию
09:22 «Большой Урал» под угрозой: подземную историю хотят оставить без защиты
08:39 Подарок от мамы едва не стоил жизни двум серовским подросткам
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