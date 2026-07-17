Возрастное ограничение 18+
Фестиваль «Посреди нигде» в третий раз пройдёт в Малом Турыше
Сборы от билетов планируют направить на общественный центр в этой уральской деревне
Фото: посрединигде.рф
1 августа 2026 года в деревне Малый Турыш Красноуфимского района в третий раз пройдёт арт-фестиваль «Посреди нигде». Организатор — социальная предпринимательница Гузель Санжапова. Количество билетов ограничено 2000 — как поясняют устроители, мероприятие «камерное для города и масштабное для деревни». Для детей до 10 лет вход бесплатный при наличии свидетельства о рождении и в сопровождении взрослых; при этом само событие маркировано ограничением 12+.
Вырученные средства пойдут на строительство и благоустройство общественного центра, в котором должны появиться магазин, пекарня, образовательное пространство и номера для туристов. Оставшаяся после фестиваля инфраструктура, по замыслу, станет частью деревни на постоянной основе.
Программа включает 45-метровый арт-объект «Посреди нигде» на линии горизонта, полевой ресторан от местных жителей, мастер-классы, молодой яблоневый сад, арт-ярмарку, перголу с качелями от каршеринга «Ситидрайв», фотосессии с коровами и прогулки босиком по траве. На закате выступят группы «Бозоны Хиггса», Magic Marginal, «Японский кот», «Сова», «Сказание», Funk Power и не названный организаторами «секретный гость».
Добраться до деревни, расположенной между Екатеринбургом и Пермью, можно на личном автомобиле, на каршеринге «Ситидрайв» (для него организуют отдельную парковку) либо на фирменном поезде фестиваля «Финист» — билеты на него доступны только на сайте события.
Основательница фестиваля Гузель Санжапова так описывала прошлогоднее мероприятие:
Напомним, Малый Турыш несколько лет назад стал площадкой, где весьма успешно была отработана модель сельского предпринимательства. В 2013 году выпускница МГУ, жительница Екатеринбурга Гузель Санжапова приехала в деревню помочь родителям с семейной пасекой, а в 2014-м запустила здесь производство крем-мёда, варенья, травяного чая и косметики, где работают пожилые жители и подростки. За проект Санжапова получала премии GQ Super Women (2020) и Forbes Woman Mercury Award, сотрудничала с Ikea, Unilever, «Инвитро» и другими компаниями.
Первый фестиваль «Посреди нигде» прошёл 17 августа 2024 года (хедлайнерами были Сироткин и Artemiev), второй — 2 августа 2025 года, его, по данным организаторов, посетили 600–700 человек, а выступала в том числе актриса Юлия Пересильд со своей группой.
Идея направлять сборы на восстановление деревни возникла не случайно: в декабре 2023 года на производстве в Малом Турыше сгорели склад и гараж с техникой — ущерб оценивали в сумму свыше 11 млн рублей, — а летом 2024 года деревню после сильных дождей подтопило, повредив глэмпинги и постройки на сумму более 3 млн рублей. «Нам бы столько воды, когда мы горели», — комментировала тот потоп Санжапова. Мероприятие для возрастной категории 18+
Вырученные средства пойдут на строительство и благоустройство общественного центра, в котором должны появиться магазин, пекарня, образовательное пространство и номера для туристов. Оставшаяся после фестиваля инфраструктура, по замыслу, станет частью деревни на постоянной основе.
Программа включает 45-метровый арт-объект «Посреди нигде» на линии горизонта, полевой ресторан от местных жителей, мастер-классы, молодой яблоневый сад, арт-ярмарку, перголу с качелями от каршеринга «Ситидрайв», фотосессии с коровами и прогулки босиком по траве. На закате выступят группы «Бозоны Хиггса», Magic Marginal, «Японский кот», «Сова», «Сказание», Funk Power и не названный организаторами «секретный гость».
Добраться до деревни, расположенной между Екатеринбургом и Пермью, можно на личном автомобиле, на каршеринге «Ситидрайв» (для него организуют отдельную парковку) либо на фирменном поезде фестиваля «Финист» — билеты на него доступны только на сайте события.
Основательница фестиваля Гузель Санжапова так описывала прошлогоднее мероприятие:
«В прошлом году у нас случилась магия, когда сотни взрослых резвились как дети, бегали босиком, счастливые и свободные <…> Присоединяйтесь к нам в этом году — будем вместе ловить ветер в волосах и делать этот мир счастливее».
Напомним, Малый Турыш несколько лет назад стал площадкой, где весьма успешно была отработана модель сельского предпринимательства. В 2013 году выпускница МГУ, жительница Екатеринбурга Гузель Санжапова приехала в деревню помочь родителям с семейной пасекой, а в 2014-м запустила здесь производство крем-мёда, варенья, травяного чая и косметики, где работают пожилые жители и подростки. За проект Санжапова получала премии GQ Super Women (2020) и Forbes Woman Mercury Award, сотрудничала с Ikea, Unilever, «Инвитро» и другими компаниями.
Первый фестиваль «Посреди нигде» прошёл 17 августа 2024 года (хедлайнерами были Сироткин и Artemiev), второй — 2 августа 2025 года, его, по данным организаторов, посетили 600–700 человек, а выступала в том числе актриса Юлия Пересильд со своей группой.
Юлия Пересильд и основательница фестиваля Гузель Санжапова. Фото: посрединигде.рф
Идея направлять сборы на восстановление деревни возникла не случайно: в декабре 2023 года на производстве в Малом Турыше сгорели склад и гараж с техникой — ущерб оценивали в сумму свыше 11 млн рублей, — а летом 2024 года деревню после сильных дождей подтопило, повредив глэмпинги и постройки на сумму более 3 млн рублей. «Нам бы столько воды, когда мы горели», — комментировала тот потоп Санжапова. Мероприятие для возрастной категории 18+
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