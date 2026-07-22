В Нижнем Тагиле открыли паллиативное отделение для детей

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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В Детской городской больнице Нижнего Тагила открылось паллиативное отделение на десять мест. Оно стало первым специализированным детским отделением такого профиля в Свердловской области за пределами Екатеринбурга, сообщили в департаменте информационной политики региона.Сообщается, что на ремонт помещений и оснащение из областного бюджета направили более 45 млн рублей.«Это большое событие, которое очень важно и для нас, медиков, и для близких 183 юных пациентов Горнозаводского округа, имеющих сегодня паллиативный статус. Это дети с серьёзными заболеваниями, как правило, врождёнными, генетическими, и основная задача паллиативного отделения — облегчение их состояния. Раньше родители либо сами справлялись в домашних условиях с этой ситуацией при консультативной поддержке докторов, либо ездили в Детский хоспис в Екатеринбурге. Теперь мы по заданию Дениса Владимировича приближаем эту помощь к жителям территорий», — рассказала заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова на открытии.Здание детского стационара было построено в 1966 году. Капитальный ремонт начался в 2024 году. В больнице обновили приёмный покой, неврологическое и физиотерапевтическое отделения, а также оборудовали помещения для паллиативной помощи.Для нового отделения приобрели около 250 единиц медицинского оборудования и мебели стоимостью порядка 26 млн рублей. Оснащение закупили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».В отделении организовали мини-реанимацию с аппаратами искусственной вентиляции лёгких, следящей аппаратурой и специальными устройствами для гигиены и питания. Также пациентам доступен айтрекер, который позволяет детям с нарушениями речи составлять слова с помощью движений глаз и общаться с окружающими.В Горнозаводском округе паллиативная помощь требуется 183 детям. Из них 30 находятся на респираторной поддержке, 22 живут с трахеостомой, 14 подключены к аппаратам ИВЛ. Гастростомы установлены 26 детям, ещё девять питаются через зонд.До открытия отделения медицинскую помощь они получали дома при участии специалистов выездной патронажной службы либо ездили в детский хоспис в Екатеринбурге.«Паллиативная помощь — это не только медицинская поддержка, но и умение слышать, понимать и сопереживать. Мы создаём атмосферу, где каждый ребёнок почувствует себя защищённым, нужным и любимым. Я горжусь тем, что мы смогли реализовать этот проект, и уверен: вместе мы сделаем многое для улучшения качества жизни наших маленьких пациентов», — сказал главный врач Детской городской больницы Нижнего Тагила Дмитрий Клейменов.Специализированные койки для детей с паллиативным статусом также действуют в составе педиатрических отделений больниц Серова, Асбеста и Первоуральска. Мероприятие для возрастной категории 18+