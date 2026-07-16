Треть екатеринбуржцев планируют купить ещё один автомобиль

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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В ближайшие два года приобрести ещё одну машину планируют 34% жителей Екатеринбурга. Средний бюджет на покупку составляет около 2,3 млн рублей, следует из опроса Авито Авто и Авито Рекламы.Второй автомобиль хотят купить 32% опрошенных горожан. Ещё 2% уже владеют двумя или более машинами, но собираются расширить свой автопарк.Почти половина потенциальных покупателей — 44% — рассматривают автомобиль с пробегом. Новую машину из салона выбирают 41%, остальные готовы изучить оба варианта.Чаще всего ещё один автомобиль нужен, чтобы члены семьи могли передвигаться независимо друг от друга. Эту причину назвали 67% екатеринбуржцев. Ещё 29% хотят приобрести машину другого класса или с другим типом кузова. Автомобиль для путешествий и отдыха на природе выбирают 17%, а для перевозок, поездок на дачу или стройки — 14%.Самый популярный вариант — кроссовер или внедорожник, его рассматривают 43% опрошенных. Бюджетную машину для повседневных поездок выбирают 22%, премиальный или статусный автомобиль — 13%, электромобиль или гибрид — 9%, минивэн — 4%.В среднем жители Екатеринбурга готовы потратить на покупку 2,3 млн рублей. Более половины респондентов рассчитывают уложиться в 2 млн: 18% планируют потратить до 1 млн, ещё 39% — от 1 до 2 млн рублей. По 18% готовы выделить от 2 до 3 млн и от 3 до 5 млн рублей. Бюджет свыше 5 млн рублей рассматривают 7%.«Еще один автомобиль, как правило, приобретают под отдельный сценарий использования. Это может быть бюджетная модель для ежедневных поездок, вместительный кроссовер для путешествий или автомобиль для работы и перевозок. Если у человека уже есть несколько машин, запрос к следующей становится более конкретным. Например, среди тех, кто имеет несколько автомобилей и точно планирует приобрести еще один, 29% выбирают “рабочую лошадку”, а 15% — электромобиль или гибрид», — рассказал руководитель продаж направления «Новые авто» в Авито Артём Хомутинников.Большинство потенциальных покупателей также обращают внимание на онлайн-рекламу. Для 22% екатеринбуржцев она является одним из основных факторов выбора. Ещё 35% учитывают рекламные предложения, но принимают решение, сравнивая и другие характеристики. Время от времени рекламу замечают 27%.Чаще всего подходящие предложения горожане встречают на сайтах с объявлениями — этот вариант назвали 48% опрошенных. На поисковые системы указали 39%, на сайты автодилеров и телевидение — по 30%, на соцсети — 24%.Сообщается, что опрос проводился в июле 2026 года среди 10 тысяч совершеннолетних жителей России. Мероприятие для возрастной категории 18+