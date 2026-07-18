Свердловская ЛДПР повторно выдвинула кандидатов в ЗакСО после отмены итогов первой конференции Москвой

Первый список ЛДПР, утверждённый 12 июля

Территориальные группы

Кандидаты по одномандатным округам

Обновлённый список ЛДПР, утверждённый 18 июля

Общеобластная часть

Территориальные группы

Кандидаты по одномандатным округам

Кто появился в обновлённом списке

Кто выбыл из списка

Кого перевели в другие территориальные группы

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Свердловское отделение ЛДПР в июле дважды провело конференции по выдвижению кандидатов на выборы в Законодательное собрание региона. Первый список, утверждённый 12 июля, включал 93 кандидатские позиции. Однако затем президиум Высшего совета партии отменил все решения конференции. Новое голосование состоялось 18 июля — обновлённый список расширили до 103 позиций.Официальная причина отмены решений первой конференции публично не раскрывалась. Источники региональных СМИ связывали повторное выдвижение с техническими нарушениями партийного регламента, допущенными 12 июля. Какие именно требования были нарушены, не уточнялось.Глава свердловского отделения ЛДПР Андрей Бургарт после второй конференции заявил, что список решили «максимально усилить», включив в него дополнительных кандидатов. В результате число кандидатских позиций увеличилось с 93 до максимально возможных 103.Обсуждалась также политическая версия, согласно которой повторное выдвижение могло быть связано с ситуацией вокруг депутата Александра Каптюга. Центральное руководство партии не включило его в общеобластную тройку. Однако после второй конференции тройка осталась прежней: Леонид Слуцкий, Андрей Бургарт и Владимир Кузнецов. Каптюг вновь возглавил Асбестовскую территориальную группу и был выдвинут по Асбестовскому одномандатному округу.При этом 93 и 103 — это не число разных людей, а общее количество кандидатских позиций. Одни и те же политики могли одновременно входить в партийный список и баллотироваться по одномандатному округу.В первом варианте было 69 уникальных кандидатов: три человека в общеобластной части, 65 позиций в территориальных группах и 25 одномандатных выдвижений. В обновлённом варианте оказалось 79 уникальных кандидатов: три человека в общеобластной части, 75 позиций в территориальных группах и 25 одномандатников.Большинство одномандатников одновременно были включены в территориальные группы. Исключением в обоих списках стал Илья Ильиных, которого выдвинули по Ирбитскому одномандатному округу, но не включили в партийный список.В общеобластную тройку изначально вошли:Леонид Слуцкий;Андрей Бургарт;Владимир Кузнецов.Алапаевская территориальная группа: Константин Костин.Асбестовская территориальная группа: Александр Каптюг, Вадим Чучалин, Евгений Козлов.Белоярская территориальная группа: Олег Пушкарев, Руслан Лебедев, Юлия Кузнецова.Богдановичская территориальная группа: Равиль Бекселеев, Андрей Колмогоров, Артем Дубовицкий.Березовская территориальная группа: Вячеслав Москвин, Денис Васильев, Кирилл Данилов.Верх-Исетская территориальная группа: Максим Шульгин, Наталья Игнатьева, Давид Декунов.Железнодорожная территориальная группа: Елена Силивончик, Ян Зызо, Анастасия Ефимова.Кировская территориальная группа: Александр Тутынин, Анастасия Дильман, Максим Колпаков.Ленинская территориальная группа Екатеринбурга: Наталья Грехова, Юлия Черевкова, Григорий Граков.Октябрьская территориальная группа: Екатерина Зуева, Елена Колпакова, Татьяна Дунаева.Орджоникидзевская территориальная группа: Дмитрий Вяткин, Андрей Говорухин.Чкаловская территориальная группа: Евгений Коломытцев, Руслан Шагаев, Дмитрий Любимов.Ирбитская территориальная группа: Анатолий Шестаков, Александр Парамонов.Каменск-Уральская территориальная группа: Дмитрий Завьялов, Денис Панов, Наталья Кобякова.Верхнепышминская территориальная группа: Дмитрий Моисеев, Андрей Щепин, Тахиржон Осмонов.Краснотурьинская территориальная группа: Алексей Быков, Алена Карелина, Сергей Карелин.Красноуральская территориальная группа: Сергей Чичикало, Диана Копылова.Красноуфимская территориальная группа: Рустам Низамов, Александр Каратаев, Вадим Власов.Дзержинская территориальная группа: Ирина Прокопьева, Илья Плугатаренко, Сергей Осипенко.Ленинская территориальная группа Нижнего Тагила: Андрей Куимов, Владимир Яковенко.Тагилстроевская территориальная группа: Василий Конякин, Галина Кирчанова.Первоуральская территориальная группа: Александр Панасенко, Дмитрий Федченко.Ревдинская территориальная группа: Максим Антоненко, Михаил Коваленко.Серовская территориальная группа: Константин Макаев, Павел Киселев.Сысертская территориальная группа: Николай Попов, Вадим Вайгульт, Антон Исаков.Всего в территориальные группы первоначально включили 65 кандидатских позиций.Алапаевский одномандатный избирательный округ № 1: Константин Костин;Асбестовский одномандатный избирательный округ № 2: Александр Каптюг;Белоярский одномандатный избирательный округ № 3: Олег Пушкарев;Богдановичский одномандатный избирательный округ № 4: Равиль Бекселеев;Березовский одномандатный избирательный округ № 5: Вячеслав Москвин;Верх-Исетский одномандатный избирательный округ № 6: Максим Шульгин;Железнодорожный одномандатный избирательный округ № 7: Елена Силивончик;Кировский одномандатный избирательный округ № 8: Александр Тутынин;Ленинский одномандатный избирательный округ № 9: Наталья Грехова;Октябрьский одномандатный избирательный округ № 10: Екатерина Зуева;Орджоникидзевский одномандатный избирательный округ № 11: Дмитрий Вяткин;Чкаловский одномандатный избирательный округ № 12: Евгений Коломытцев;Ирбитский одномандатный избирательный округ № 13: Илья Ильиных;Каменск-Уральский одномандатный избирательный округ № 14: Дмитрий Завьялов;Верхнепышминский одномандатный избирательный округ № 15: Андрей Щепин;Краснотурьинский одномандатный избирательный округ № 16: Алексей Быков;Красноуральский одномандатный избирательный округ № 17: Сергей Чичикало;Красноуфимский одномандатный избирательный округ № 18: Рустам Низамов;Дзержинский одномандатный избирательный округ № 19: Ирина Прокопьева;Ленинский одномандатный избирательный округ Нижнего Тагила № 20: Андрей Куимов;Тагилстроевский одномандатный избирательный округ № 21: Василий Конякин;Первоуральский одномандатный избирательный округ № 22: Александр Панасенко;Ревдинский одномандатный избирательный округ № 23: Максим Антоненко;Серовский одномандатный избирательный округ № 24: Константин Макаев;Сысертский одномандатный избирательный округ № 25: Вадим Вайгульт.Таким образом, первый вариант включал три позиции в общеобластной части, 65 позиций в территориальных группах и 25 одномандатных выдвижений — всего 93 кандидатские позиции.Состав общеобластной тройки после повторной конференции не изменился:Леонид Слуцкий;Андрей Бургарт;Владимир Кузнецов.Во втором варианте в каждой из 25 территориальных групп оказалось по три кандидата.Алапаевская территориальная группа: Игорь Попов, Алексей Макогон, Виктор Патушинский.Асбестовская территориальная группа: Александр Каптюг, Вадим Чучалин, Евгений Козлов.Белоярская территориальная группа: Олег Пушкарев, Руслан Лебедев, Евгения Башарина.Богдановичская территориальная группа: Равиль Бекселеев, Андрей Колмогоров, Артем Дубовицкий.Березовская территориальная группа: Дмитрий Вакарин, Вячеслав Москвин, Кирилл Данилов.Верх-Исетская территориальная группа: Мария Боярская, Наталья Игнатьева, Давид Декунов.Железнодорожная территориальная группа: Елена Силивончик, Ян Зызо, Анастасия Ефимова.Кировская территориальная группа: Александр Тутынин, Анастасия Дильман, Максим Колпаков.Ленинская территориальная группа Екатеринбурга: Наталья Грехова, Юлия Черевкова, Григорий Граков.Октябрьская территориальная группа: Екатерина Зуева, Елена Колпакова, Татьяна Дунаева.Орджоникидзевская территориальная группа: Дмитрий Вяткин, Елена Рудакова, Андрей Говорухин.Чкаловская территориальная группа: Евгений Коломытцев, Руслан Шагаев, Ольга Карпова.Ирбитская территориальная группа: Анатолий Шестаков, Александр Парамонов, Константин Костин.Каменск-Уральская территориальная группа: Денис Васильев, Дмитрий Завьялов, Анна Якимова.Верхнепышминская территориальная группа: Дмитрий Моисеев, Андрей Щепин, Тахиржон Осмонов.Краснотурьинская территориальная группа: Алексей Быков, Алена Карелина, Сергей Карелин.Красноуральская территориальная группа: Сергей Чичикало, Диана Копылова, Елена Давыдова.Красноуфимская территориальная группа: Рустам Низамов, Александр Коротаев, Вадим Власов.Дзержинская территориальная группа: Ирина Прокопьева, Илья Плугатаренко, Сергей Осипенко.Ленинская территориальная группа Нижнего Тагила: Андрей Куимов, Владимир Яковенко, Сергей Сидоренко.Тагилстроевская территориальная группа: Василий Конякин, Галина Кирчанова, Дмитрий Любимов.Первоуральская территориальная группа: Александр Панасенко, Дмитрий Федченко, Наталья Кобякова.Ревдинская территориальная группа: Максим Антоненко, Евгений Сафонов, Михаил Коваленко.Серовская территориальная группа: Михаил Кынкурогов, Константин Макаев, Павел Киселев.Сысертская территориальная группа: Николай Попов, Вадим Вайгульт, Антон Исаков.Всего в обновлённом варианте оказалось 75 позиций в территориальных группах.(жирным выделены округа, в которых кандидата заменили)Алапаевский одномандатный избирательный округ № 1: Константин Костин;Асбестовский одномандатный избирательный округ № 2: Александр Каптюг;Белоярский одномандатный избирательный округ № 3: Олег Пушкарёв;Богдановичский одномандатный избирательный округ № 4: Равиль Бекселеев;Березовский одномандатный избирательный округ № 5: Вячеслав Москвин;Верх-Исетский одномандатный избирательный округ № 6:Железнодорожный одномандатный избирательный округ № 7: Елена Силивончик;Кировский одномандатный избирательный округ № 8: Александр Тутынин;Ленинский одномандатный избирательный округ № 9: Наталья Грехова;Октябрьский одномандатный избирательный округ № 10: Екатерина Зуева;Орджоникидзевский одномандатный избирательный округ № 11:Чкаловский одномандатный избирательный округ № 12: Евгений Коломытцев;Ирбитский одномандатный избирательный округ № 13: Илья Ильиных;Каменск-Уральский одномандатный избирательный округ № 14: Дмитрий Завьялов;Верхнепышминский одномандатный избирательный округ № 15: Андрей Щепин;Краснотурьинский одномандатный избирательный округ № 16: Алексей Быков;Красноуральский одномандатный избирательный округ № 17: Сергей Чичикало;Красноуфимский одномандатный избирательный округ № 18: Рустам Низамов;Дзержинский одномандатный избирательный округ № 19: Ирина Прокопьева;Ленинский одномандатный избирательный округ Нижнего Тагила № 20: Андрей Куимов;Тагилстроевский одномандатный избирательный округ № 21: Василий Конякин;Первоуральский одномандатный избирательный округ № 22: Александр Панасенко;Ревдинский одномандатный избирательный округ № 23: Максим Антоненко;Серовский одномандатный избирательный округ № 24: Константин Макаев;Сысертский одномандатный избирательный округ № 25: Вадим Вайгульт.В итоге обновлённый вариант включил три позиции в общеобластной части, 75 позиций в территориальных группах и 25 одномандатных выдвижений — всего 103 позиции.В одной из публикаций об обновлённом списке указывалось, что партия выдвинула 68 кандидатов по списку. Однако приведённый там же перечень содержит 75 позиций в территориальных группах и ещё три позиции в общеобластной части. Таким образом, по партийным спискам было выдвинуто 78 кандидатских позиций, а вместе с 25 одномандатниками — 103.По сравнению с решением конференции 12 июля в списке появились 13 новых фамилий:Игорь Попов, Алексей Макогон, Виктор Патушинский, Евгения Башарина, Дмитрий Вакарин, Мария Боярская, Елена Рудакова, Ольга Карпова, Анна Якимова, Елена Давыдова, Сергей Сидоренко, Евгений Сафонов и Михаил Кынкурогов.В обновлённом варианте полностью отсутствуют три человека, включённые в первоначальный список:Юлия Кузнецова, Максим Шульгин и Денис Панов.Константина Костина перевели из Алапаевской территориальной группы в Ирбитскую. При этом он сохранил выдвижение по Алапаевскому одномандатному округу.Дениса Васильева перевели из Березовской территориальной группы в Каменск-Уральскую.Дмитрия Любимова перевели из Чкаловской территориальной группы в Тагилстроевскую.Наталью Кобякову перевели из Каменск-Уральской территориальной группы в Первоуральскую.В каких одномандатных округах заменили кандидатовПо Верх-Исетскому округу вместо Максима Шульгина была выдвинута Мария Боярская.По Орджоникидзевскому округу вместо Дмитрия Вяткина была выдвинута Елена Рудакова. При этом Вяткин сохранил место в Орджоникидзевской территориальной группе.Остальные кандидаты по одномандатным округам после повторной конференции не изменились.Ранее своих кандидатов в депутаты ЗакСО также выдвинули партии «Единая Россия», «Яблоко», «Новые люди», КПРФ и «Справедливая Россия». Мероприятие для возрастной категории 18+