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Свердловская ЛДПР повторно выдвинула кандидатов в ЗакСО после отмены итогов первой конференции Москвой

13.17 Воскресенье, 19 июля 2026
Фото: пресс-служба ЛДПР
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Свердловское отделение ЛДПР в июле дважды провело конференции по выдвижению кандидатов на выборы в Законодательное собрание региона. Первый список, утверждённый 12 июля, включал 93 кандидатские позиции. Однако затем президиум Высшего совета партии отменил все решения конференции. Новое голосование состоялось 18 июля — обновлённый список расширили до 103 позиций.

Официальная причина отмены решений первой конференции публично не раскрывалась. Источники региональных СМИ связывали повторное выдвижение с техническими нарушениями партийного регламента, допущенными 12 июля. Какие именно требования были нарушены, не уточнялось.

Глава свердловского отделения ЛДПР Андрей Бургарт после второй конференции заявил, что список решили «максимально усилить», включив в него дополнительных кандидатов. В результате число кандидатских позиций увеличилось с 93 до максимально возможных 103.

Обсуждалась также политическая версия, согласно которой повторное выдвижение могло быть связано с ситуацией вокруг депутата Александра Каптюга. Центральное руководство партии не включило его в общеобластную тройку. Однако после второй конференции тройка осталась прежней: Леонид Слуцкий, Андрей Бургарт и Владимир Кузнецов. Каптюг вновь возглавил Асбестовскую территориальную группу и был выдвинут по Асбестовскому одномандатному округу.

При этом 93 и 103 — это не число разных людей, а общее количество кандидатских позиций. Одни и те же политики могли одновременно входить в партийный список и баллотироваться по одномандатному округу.

В первом варианте было 69 уникальных кандидатов: три человека в общеобластной части, 65 позиций в территориальных группах и 25 одномандатных выдвижений. В обновлённом варианте оказалось 79 уникальных кандидатов: три человека в общеобластной части, 75 позиций в территориальных группах и 25 одномандатников.

Большинство одномандатников одновременно были включены в территориальные группы. Исключением в обоих списках стал Илья Ильиных, которого выдвинули по Ирбитскому одномандатному округу, но не включили в партийный список.

Первый список ЛДПР, утверждённый 12 июля



В общеобластную тройку изначально вошли:

Леонид Слуцкий;
Андрей Бургарт;
Владимир Кузнецов.

Территориальные группы


Алапаевская территориальная группа: Константин Костин.

Асбестовская территориальная группа: Александр Каптюг, Вадим Чучалин, Евгений Козлов.

Белоярская территориальная группа: Олег Пушкарев, Руслан Лебедев, Юлия Кузнецова.

Богдановичская территориальная группа: Равиль Бекселеев, Андрей Колмогоров, Артем Дубовицкий.

Березовская территориальная группа: Вячеслав Москвин, Денис Васильев, Кирилл Данилов.

Верх-Исетская территориальная группа: Максим Шульгин, Наталья Игнатьева, Давид Декунов.

Железнодорожная территориальная группа: Елена Силивончик, Ян Зызо, Анастасия Ефимова.

Кировская территориальная группа: Александр Тутынин, Анастасия Дильман, Максим Колпаков.

Ленинская территориальная группа Екатеринбурга: Наталья Грехова, Юлия Черевкова, Григорий Граков.

Октябрьская территориальная группа: Екатерина Зуева, Елена Колпакова, Татьяна Дунаева.

Орджоникидзевская территориальная группа: Дмитрий Вяткин, Андрей Говорухин.

Чкаловская территориальная группа: Евгений Коломытцев, Руслан Шагаев, Дмитрий Любимов.

Ирбитская территориальная группа: Анатолий Шестаков, Александр Парамонов.

Каменск-Уральская территориальная группа: Дмитрий Завьялов, Денис Панов, Наталья Кобякова.

Верхнепышминская территориальная группа: Дмитрий Моисеев, Андрей Щепин, Тахиржон Осмонов.

Краснотурьинская территориальная группа: Алексей Быков, Алена Карелина, Сергей Карелин.

Красноуральская территориальная группа: Сергей Чичикало, Диана Копылова.

Красноуфимская территориальная группа: Рустам Низамов, Александр Каратаев, Вадим Власов.

Дзержинская территориальная группа: Ирина Прокопьева, Илья Плугатаренко, Сергей Осипенко.

Ленинская территориальная группа Нижнего Тагила: Андрей Куимов, Владимир Яковенко.

Тагилстроевская территориальная группа: Василий Конякин, Галина Кирчанова.

Первоуральская территориальная группа: Александр Панасенко, Дмитрий Федченко.

Ревдинская территориальная группа: Максим Антоненко, Михаил Коваленко.

Серовская территориальная группа: Константин Макаев, Павел Киселев.

Сысертская территориальная группа: Николай Попов, Вадим Вайгульт, Антон Исаков.

Всего в территориальные группы первоначально включили 65 кандидатских позиций.

Кандидаты по одномандатным округам


Алапаевский одномандатный избирательный округ № 1: Константин Костин;

Асбестовский одномандатный избирательный округ № 2: Александр Каптюг;

Белоярский одномандатный избирательный округ № 3: Олег Пушкарев;

Богдановичский одномандатный избирательный округ № 4: Равиль Бекселеев;

Березовский одномандатный избирательный округ № 5: Вячеслав Москвин;

Верх-Исетский одномандатный избирательный округ № 6: Максим Шульгин;

Железнодорожный одномандатный избирательный округ № 7: Елена Силивончик;

Кировский одномандатный избирательный округ № 8: Александр Тутынин;

Ленинский одномандатный избирательный округ № 9: Наталья Грехова;

Октябрьский одномандатный избирательный округ № 10: Екатерина Зуева;

Орджоникидзевский одномандатный избирательный округ № 11: Дмитрий Вяткин;

Чкаловский одномандатный избирательный округ № 12: Евгений Коломытцев;

Ирбитский одномандатный избирательный округ № 13: Илья Ильиных;

Каменск-Уральский одномандатный избирательный округ № 14: Дмитрий Завьялов;

Верхнепышминский одномандатный избирательный округ № 15: Андрей Щепин;

Краснотурьинский одномандатный избирательный округ № 16: Алексей Быков;

Красноуральский одномандатный избирательный округ № 17: Сергей Чичикало;

Красноуфимский одномандатный избирательный округ № 18: Рустам Низамов;

Дзержинский одномандатный избирательный округ № 19: Ирина Прокопьева;

Ленинский одномандатный избирательный округ Нижнего Тагила № 20: Андрей Куимов;

Тагилстроевский одномандатный избирательный округ № 21: Василий Конякин;

Первоуральский одномандатный избирательный округ № 22: Александр Панасенко;

Ревдинский одномандатный избирательный округ № 23: Максим Антоненко;

Серовский одномандатный избирательный округ № 24: Константин Макаев;

Сысертский одномандатный избирательный округ № 25: Вадим Вайгульт.

Таким образом, первый вариант включал три позиции в общеобластной части, 65 позиций в территориальных группах и 25 одномандатных выдвижений — всего 93 кандидатские позиции.

Обновлённый список ЛДПР, утверждённый 18 июля


Общеобластная часть



Состав общеобластной тройки после повторной конференции не изменился:

Леонид Слуцкий;
Андрей Бургарт;
Владимир Кузнецов.

Территориальные группы


Во втором варианте в каждой из 25 территориальных групп оказалось по три кандидата.

Алапаевская территориальная группа: Игорь Попов, Алексей Макогон, Виктор Патушинский.

Асбестовская территориальная группа: Александр Каптюг, Вадим Чучалин, Евгений Козлов.

Белоярская территориальная группа: Олег Пушкарев, Руслан Лебедев, Евгения Башарина.

Богдановичская территориальная группа: Равиль Бекселеев, Андрей Колмогоров, Артем Дубовицкий.

Березовская территориальная группа: Дмитрий Вакарин, Вячеслав Москвин, Кирилл Данилов.

Верх-Исетская территориальная группа: Мария Боярская, Наталья Игнатьева, Давид Декунов.

Железнодорожная территориальная группа: Елена Силивончик, Ян Зызо, Анастасия Ефимова.

Кировская территориальная группа: Александр Тутынин, Анастасия Дильман, Максим Колпаков.

Ленинская территориальная группа Екатеринбурга: Наталья Грехова, Юлия Черевкова, Григорий Граков.

Октябрьская территориальная группа: Екатерина Зуева, Елена Колпакова, Татьяна Дунаева.

Орджоникидзевская территориальная группа: Дмитрий Вяткин, Елена Рудакова, Андрей Говорухин.

Чкаловская территориальная группа: Евгений Коломытцев, Руслан Шагаев, Ольга Карпова.

Ирбитская территориальная группа: Анатолий Шестаков, Александр Парамонов, Константин Костин.

Каменск-Уральская территориальная группа: Денис Васильев, Дмитрий Завьялов, Анна Якимова.

Верхнепышминская территориальная группа: Дмитрий Моисеев, Андрей Щепин, Тахиржон Осмонов.

Краснотурьинская территориальная группа: Алексей Быков, Алена Карелина, Сергей Карелин.

Красноуральская территориальная группа: Сергей Чичикало, Диана Копылова, Елена Давыдова.

Красноуфимская территориальная группа: Рустам Низамов, Александр Коротаев, Вадим Власов.

Дзержинская территориальная группа: Ирина Прокопьева, Илья Плугатаренко, Сергей Осипенко.

Ленинская территориальная группа Нижнего Тагила: Андрей Куимов, Владимир Яковенко, Сергей Сидоренко.

Тагилстроевская территориальная группа: Василий Конякин, Галина Кирчанова, Дмитрий Любимов.

Первоуральская территориальная группа: Александр Панасенко, Дмитрий Федченко, Наталья Кобякова.

Ревдинская территориальная группа: Максим Антоненко, Евгений Сафонов, Михаил Коваленко.

Серовская территориальная группа: Михаил Кынкурогов, Константин Макаев, Павел Киселев.

Сысертская территориальная группа: Николай Попов, Вадим Вайгульт, Антон Исаков.

Всего в обновлённом варианте оказалось 75 позиций в территориальных группах.

Кандидаты по одномандатным округам


(жирным выделены округа, в которых кандидата заменили)
Алапаевский одномандатный избирательный округ № 1: Константин Костин;

Асбестовский одномандатный избирательный округ № 2: Александр Каптюг;

Белоярский одномандатный избирательный округ № 3: Олег Пушкарёв;

Богдановичский одномандатный избирательный округ № 4: Равиль Бекселеев;

Березовский одномандатный избирательный округ № 5: Вячеслав Москвин;

Верх-Исетский одномандатный избирательный округ № 6: Мария Боярская;

Железнодорожный одномандатный избирательный округ № 7: Елена Силивончик;

Кировский одномандатный избирательный округ № 8: Александр Тутынин;

Ленинский одномандатный избирательный округ № 9: Наталья Грехова;

Октябрьский одномандатный избирательный округ № 10: Екатерина Зуева;

Орджоникидзевский одномандатный избирательный округ № 11: Елена Рудакова;

Чкаловский одномандатный избирательный округ № 12: Евгений Коломытцев;

Ирбитский одномандатный избирательный округ № 13: Илья Ильиных;

Каменск-Уральский одномандатный избирательный округ № 14: Дмитрий Завьялов;

Верхнепышминский одномандатный избирательный округ № 15: Андрей Щепин;

Краснотурьинский одномандатный избирательный округ № 16: Алексей Быков;

Красноуральский одномандатный избирательный округ № 17: Сергей Чичикало;

Красноуфимский одномандатный избирательный округ № 18: Рустам Низамов;

Дзержинский одномандатный избирательный округ № 19: Ирина Прокопьева;

Ленинский одномандатный избирательный округ Нижнего Тагила № 20: Андрей Куимов;

Тагилстроевский одномандатный избирательный округ № 21: Василий Конякин;

Первоуральский одномандатный избирательный округ № 22: Александр Панасенко;

Ревдинский одномандатный избирательный округ № 23: Максим Антоненко;

Серовский одномандатный избирательный округ № 24: Константин Макаев;

Сысертский одномандатный избирательный округ № 25: Вадим Вайгульт.

В итоге обновлённый вариант включил три позиции в общеобластной части, 75 позиций в территориальных группах и 25 одномандатных выдвижений — всего 103 позиции.

В одной из публикаций об обновлённом списке указывалось, что партия выдвинула 68 кандидатов по списку. Однако приведённый там же перечень содержит 75 позиций в территориальных группах и ещё три позиции в общеобластной части. Таким образом, по партийным спискам было выдвинуто 78 кандидатских позиций, а вместе с 25 одномандатниками — 103.

Кто появился в обновлённом списке


По сравнению с решением конференции 12 июля в списке появились 13 новых фамилий:

Игорь Попов, Алексей Макогон, Виктор Патушинский, Евгения Башарина, Дмитрий Вакарин, Мария Боярская, Елена Рудакова, Ольга Карпова, Анна Якимова, Елена Давыдова, Сергей Сидоренко, Евгений Сафонов и Михаил Кынкурогов.

Кто выбыл из списка


В обновлённом варианте полностью отсутствуют три человека, включённые в первоначальный список:

Юлия Кузнецова, Максим Шульгин и Денис Панов.

Кого перевели в другие территориальные группы


Константина Костина перевели из Алапаевской территориальной группы в Ирбитскую. При этом он сохранил выдвижение по Алапаевскому одномандатному округу.

Дениса Васильева перевели из Березовской территориальной группы в Каменск-Уральскую.

Дмитрия Любимова перевели из Чкаловской территориальной группы в Тагилстроевскую.

Наталью Кобякову перевели из Каменск-Уральской территориальной группы в Первоуральскую.

В каких одномандатных округах заменили кандидатов

По Верх-Исетскому округу вместо Максима Шульгина была выдвинута Мария Боярская.

По Орджоникидзевскому округу вместо Дмитрия Вяткина была выдвинута Елена Рудакова. При этом Вяткин сохранил место в Орджоникидзевской территориальной группе.

Остальные кандидаты по одномандатным округам после повторной конференции не изменились.

Ранее своих кандидатов в депутаты ЗакСО также выдвинули партии «Единая Россия», «Яблоко», «Новые люди», КПРФ и «Справедливая Россия».

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Алина Иванова © Вечерние ведомости
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13:23 Пятая часть поставленных в Екатеринбург троллейбусов «Синара» простаивает на ремонте
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