В Нижнем Тагиле мужчину отправили на принудительное лечение за разбитое головой стекло в здании СК

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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В Нижнем Тагиле суд назначил принудительное лечение местному жителю, который головой разбил стекло в здании районного следственного отдела СК.Инцидент произошёл в ночь на 19 марта 2025 года. Нетрезвый мужчина повредил стекло входной группы. В отношении него возбудили дело о вандализме по части 1 статьи 214 УК РФ.Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что в тот момент мужчина находился в состоянии временного психического расстройства и не мог осознавать свои действия. Суд признал его невменяемым и освободил от уголовной ответственности.Ему назначили принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа. Сам мужчина согласился с тем, что ему необходима медицинская помощь.Во время расследования он объяснил свой поступок давними обидами на следственные органы. По его мнению, несколько лет назад за другое преступление ему назначили слишком суровое наказание. Мероприятие для возрастной категории 18+