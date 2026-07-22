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В Нижнем Тагиле мужчину отправили на принудительное лечение за разбитое головой стекло в здании СК

11.12 Четверг, 23 июля 2026
Фото: AI / ВВ
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В Нижнем Тагиле суд назначил принудительное лечение местному жителю, который головой разбил стекло в здании районного следственного отдела СК.

Инцидент произошёл в ночь на 19 марта 2025 года. Нетрезвый мужчина повредил стекло входной группы. В отношении него возбудили дело о вандализме по части 1 статьи 214 УК РФ.

Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что в тот момент мужчина находился в состоянии временного психического расстройства и не мог осознавать свои действия. Суд признал его невменяемым и освободил от уголовной ответственности.

Ему назначили принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа. Сам мужчина согласился с тем, что ему необходима медицинская помощь.

Во время расследования он объяснил свой поступок давними обидами на следственные органы. По его мнению, несколько лет назад за другое преступление ему назначили слишком суровое наказание.

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Алина Иванова © Вечерние ведомости
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13:35 Православного священника из Верхотурья начали судить по новому уголовному делу за комментарии в Telegram
13:09 В Свердловской области за месяц построили 787 частных домов
12:46 Житель Гарей пойдёт под суд за ловлю рыбы сетями во время нереста
12:35 В Реже участок стоимостью более 2 млн рублей выбыл из муниципальной собственности из-за недостроя
11:47 Директор фирмы получил семь лет колонии за хищение 51 млн рублей при ремонте путепроводов
11:12 В Нижнем Тагиле мужчину отправили на принудительное лечение за разбитое головой стекло в здании СК
10:23 Туристка погибла под упавшей берёзой во время сплава по Чусовой
09:15 В Серове девушка отдала знакомой долг наркотиками
09:05 В Нижнем Тагиле открыли паллиативное отделение для детей
23:17 Фестиваль «Посреди нигде» в третий раз пройдёт в Малом Турыше
21:07 В Нижнем Тагиле открылось паллиативное отделение для детей с тяжёлыми заболеваниями
20:28 Ещё один лишившийся хвоста кот попал в Екатеринбурге в ветклинику
20:12 За сгоревшую в Екатеринбурге квартиру спросили с подрядчика
19:52 В Екатеринбурге продолжается обновление дворов по особой программе
18:57 Двух человек из Артинского района будут принудительно лечить
17:53 Свердловская область вошла в шестёрку лидеров по объёму креативных услуг
17:05 В Екатеринбурге появилась огромная площадка для выгула собак
16:33 Зумеры вдвое чаще бумеров связывают успешную карьеру с собственным бизнесом
16:21 Апелляция смягчила приговор буйной пассажирке из Полевского
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