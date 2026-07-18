Только 8% уральских компаний оказались готовы к аутичным сотрудникам





– подчеркивает Инна Монова. «Однако для того, чтобы трудоустройство было устойчивым, необходимы системные решения – в частности, программы поддержки и сопровождаемого трудоустройства. В международной практике такие модели уже доказали свою эффективность, тогда как в России они пока остаются скорее единичными примерами»,





– подчеркнул Дмитрий Маркелов. «Ещё один важный фактор – нехватка практического опыта: 85% компаний никогда не обучали руководителей и HR-специалистов работе с сотрудниками с таким видом инвалидности. Поэтому ключевой барьер связан не только с наличием подходящих вакансий, но и с дефицитом методик и инструментов сопровождения. При правильно подобранных задачах и поддержке сотрудники с РАС могут быть внимательными к деталям, надежными, последовательными и эффективными в рутинных процессах»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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У 8% компаний работают люди с расстройством аутистического спектра (РАС). При этом почти каждая вторая – 45% – компания на Урале имеет в штате сотрудников с инвалидностью.11% работодателей заявили, что знакомы с темой РАС. При этом 80% работодателей никогда не сталкивались с аутичными соискателями при подборе сотрудников. Такие данные приводят аналитики hh.ru по итогам совместного опроса с Фондом «Обнажённые сердца».Результаты совместного исследования также показали, что в 2025 году 8% работодателей рассматривали соискателей с инвалидностью на все вакансии, 34% – только на отдельные позиции, а 16% указали, что не работают с такими кандидатами. Кроме того, 32% компаний готовы нанимать людей с ограниченными возможностями здоровья сверх установленной квоты, тогда как 39% не планируют этого.По данным экспертов, число трудоспособных людей с РАС в России к 2030 году достигнет как минимум 873 тысячи человек. Однако 48% работодателей пока не готовы нанимать аутичных сотрудников. Ещё 3% компаний допускают такую возможность, а 13% не приняли решение.Только 3% компаний готовы адаптировать формат собеседований или тестовых заданий для таких кандидатов, 11% — менять рабочие места и формат взаимодействия, включая гибкий график, четкие инструкции или снижение сенсорной нагрузки. При этом 42% работодателей пока не готовы менять процесс отбора кандидатов, а 50% не планируют адаптировать существующие условия под людей с РАС.Директор фонда «Обнажённые сердца» Инна Монова заверяет, что многие люди с РАС могут и хотят работать.Директор по взаимодействию с государственными органами и корпоративному управлению hh.ru Дмитрий Маркелов по итогам исследования сделал вывод, что найм людей с РАС для большинства работодателей пока остается новым и не до конца понятным сценарием.Исследование показало, что для большинства работодателей существенными барьерами становятся необходимость адаптации рабочих процессов, нехватка информации о людях с РАС, неподходящие вакансии, потенциальные сложности в коммуникации в коллективе. Мероприятие для возрастной категории 18+