Возрастное ограничение 18+
Житель Гарей пойдёт под суд за ловлю рыбы сетями во время нереста
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области будут судить жителя посёлка Гари, которого поймали на незаконной рыбалке на реке Сосьве. Об этом Вечерним ведомостям сообщили в межмуниципальном отделе МВД России «Серовский».
Мужчину задержали в начале мая во время рейда инспекторов охотничьего и рыбного надзора. Он находился на реке в металлической лодке с мотором и вытаскивал из воды сеть.
В лодке инспекторы нашли леща и ещё две сети из мононити. Экспертиза подтвердила, что такие сети относятся к запрещённым орудиям массового лова. Рыбу, лодку с мотором и снасти изъяли.
По данным полиции, мужчина знал, что ловить рыбу сетями без разрешения запрещено, а с 1 по 30 мая на водоёмах Свердловской области действуют ограничения из-за нереста.
Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 256 УК РФ — незаконная добыча водных биоресурсов с использованием моторной лодки и запрещённых способов лова в местах нереста и на путях миграции рыбы.
Ранее мужчина не был судим и положительно характеризуется. Причинённый природе ущерб он возместил полностью. Дело направлено в суд.
Фото: отдел по связям со СМИ Мероприятие для возрастной категории 18+
Мужчину задержали в начале мая во время рейда инспекторов охотничьего и рыбного надзора. Он находился на реке в металлической лодке с мотором и вытаскивал из воды сеть.
В лодке инспекторы нашли леща и ещё две сети из мононити. Экспертиза подтвердила, что такие сети относятся к запрещённым орудиям массового лова. Рыбу, лодку с мотором и снасти изъяли.
По данным полиции, мужчина знал, что ловить рыбу сетями без разрешения запрещено, а с 1 по 30 мая на водоёмах Свердловской области действуют ограничения из-за нереста.
Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 256 УК РФ — незаконная добыча водных биоресурсов с использованием моторной лодки и запрещённых способов лова в местах нереста и на путях миграции рыбы.
Ранее мужчина не был судим и положительно характеризуется. Причинённый природе ущерб он возместил полностью. Дело направлено в суд.
Фото: отдел по связям со СМИ Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Серове девушка отдала знакомой долг наркотиками
23 июля 2026
23 июля 2026
В Нижнем Тагиле мужчину отправили на принудительное лечение за разбитое головой стекло в здании СК
23 июля 2026
23 июля 2026