Житель Гарей пойдёт под суд за ловлю рыбы сетями во время нереста

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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В Свердловской области будут судить жителя посёлка Гари, которого поймали на незаконной рыбалке на реке Сосьве. Об этом Вечерним ведомостям сообщили в межмуниципальном отделе МВД России «Серовский».Мужчину задержали в начале мая во время рейда инспекторов охотничьего и рыбного надзора. Он находился на реке в металлической лодке с мотором и вытаскивал из воды сеть.В лодке инспекторы нашли леща и ещё две сети из мононити. Экспертиза подтвердила, что такие сети относятся к запрещённым орудиям массового лова. Рыбу, лодку с мотором и снасти изъяли.По данным полиции, мужчина знал, что ловить рыбу сетями без разрешения запрещено, а с 1 по 30 мая на водоёмах Свердловской области действуют ограничения из-за нереста.Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 256 УК РФ — незаконная добыча водных биоресурсов с использованием моторной лодки и запрещённых способов лова в местах нереста и на путях миграции рыбы.Ранее мужчина не был судим и положительно характеризуется. Причинённый природе ущерб он возместил полностью. Дело направлено в суд.Фото: отдел по связям со СМИ Мероприятие для возрастной категории 18+