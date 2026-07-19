Туристка погибла под упавшей берёзой во время сплава по Чусовой





– отметил полковник Горелых. «В поход, ставший для женщины роковым, она отправилась вместе со своим 43-летним сыном, также проживающим в Невьянске. Всего в составе группы, осуществлявшей сплав по одной из самых популярных для такого экстремального вида досуга рек – Чусовой – находилось более 100 человек. По всей видимости, изменчивая уральская погода и недосмотр со стороны организаторов мероприятия, в очередной раз привели к трагическому исходу. Более подробные и точные обстоятельства трагедии выясняют сотрудники МВД и СКР»,

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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На берегу реки Чусовой погибла участница туристического сплава. На палатку, в которой находилась женщина, во время грозы упала берёза, сообщили Вечерним ведомостям в прокуратуре Свердловской области.По предварительным данным, вечером 22 июля группа туристов остановилась в районе Камня Омутного. Около 17:40 начались гроза и сильный ветер. Женщина 1962 года рождения и её сын разошлись по разным палаткам, установленным рядом с берёзой.Во время сильного порыва ветра дерево упало на палатку женщины. От полученных травм она скончалась.Следственные органы проводят доследственную проверку в порядке статей 144–145 УПК РФ. Прокуратура взяла выяснение обстоятельств гибели туристки на контроль.Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, погибшей в результате данного ЧП оказалась жительница Невьянска.Мероприятие для возрастной категории 18+