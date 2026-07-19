В Свердловской области за месяц построили 787 частных домов

Алина Иванова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В июне 2026 года в Свердловской области поставили на кадастровый учёт 787 новых частных домов. Их общая площадь превысила 82 тысячи квадратных метров, сообщили в региональном управлении Росреестра.«Для законного использования жилого дома необходимо осуществить его постановку на государственный кадастровый учёт и оформить право собственности. Отсутствие данных процедур не позволяет владельцу юридически подтвердить свои права на объект», — напомнила заместитель руководителя управления Ирина Семкина.Оформить дом, другое строение или объект незавершённого строительства не получится, если границы земельного участка не внесены в Единый государственный реестр недвижимости.Проверить сведения о границах участка можно на публичной кадастровой карте Национальной системы пространственных данных. Мероприятие для возрастной категории 18+