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В Серове девушка отдала знакомой долг наркотиками

09.15 Четверг, 23 июля 2026
Фото: Вечерние ведомости
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В Серове транспортные полицейские предъявили обвинение двум местным жительницам, задержанным при передаче синтетического наркотика. По версии следствия, 25-летняя девушка решила вернуть знакомой долг в 5 тысяч рублей запрещённым веществом.

Как сообщили Вечерним ведомостям в Управлении на транспорте МВД России по УрФО, двух серовчанок задержали 6 июня недалеко от железнодорожной станции. В момент задержания младшая из них передавала 44-летней знакомой свёртки с порошком.

При досмотре у каждой женщины обнаружили по два свёртка. Экспертиза установила, что в них находился синтетический наркотик N-метилэфедрон общей массой 9,716 грамма.

По данным следствия, незадолго до задержания 25-летняя серовчанка начала распространять наркотики в городе. Запрещённые вещества она получала через куратора.

Девушка также рассказала полицейским, что задолжала знакомой 5 тысяч рублей и предложила вместо денег наркотик, поскольку знала, что та хотела его попробовать. Женщины договорились встретиться возле железнодорожной станции, где их задержали сотрудники транспортной полиции.

Младшая фигурантка ранее была судима за кражи в 2023 и 2026 годах, а также за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью в 2025 году. Кроме того, её неоднократно привлекали к административной ответственности за употребление наркотиков.

В отношении 44-летней женщины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Материалы уже направлены в Серовский районный суд.

25-летнюю серовчанку обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере — по части 3 статьи 30 и пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ. Её дело в ближайшее время также планируют передать в суд.

Обе женщины находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Алина Иванова © Вечерние ведомости
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21:07 В Нижнем Тагиле открылось паллиативное отделение для детей с тяжёлыми заболеваниями
20:28 Ещё один лишившийся хвоста кот попал в Екатеринбурге в ветклинику
20:12 За сгоревшую в Екатеринбурге квартиру спросили с подрядчика
19:52 В Екатеринбурге продолжается обновление дворов по особой программе
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17:53 Свердловская область вошла в шестёрку лидеров по объёму креативных услуг
17:05 В Екатеринбурге появилась огромная площадка для выгула собак
16:33 Зумеры вдвое чаще бумеров связывают успешную карьеру с собственным бизнесом
16:21 Апелляция смягчила приговор буйной пассажирке из Полевского
15:26 На улице Нижней Туры благодаря прокуратуре появятся фонари
14:19 О лесных тропах расскажут на кофейном фестивале в Екатеринбурге
13:55 За смерть человека водитель в Нижнем Тагиле получил условный срок
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12:15 Улицу в Екатеринбурге на неделю перекроют из-за ремонта теплосетей
11:35 В Красноуральске продавца и предпринимателя оштрафовали за пиво подростку
11:14 Прокуратура добилась ремонта лифтов в пешеходном тоннеле в центре Екатеринбурга
11:09 Сценарная лаборатория «Одна шестая» открыла приём заявок с новыми кураторами
10:41 Семья из Верхней Салды отделалась штрафом за кражи в «Пятерочке»
09:59 В Екатеринбурге одновременно отметят дни рождения Маяковского и парка его имени
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