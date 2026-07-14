В Серове девушка отдала знакомой долг наркотиками

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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В Серове транспортные полицейские предъявили обвинение двум местным жительницам, задержанным при передаче синтетического наркотика. По версии следствия, 25-летняя девушка решила вернуть знакомой долг в 5 тысяч рублей запрещённым веществом.Как сообщили Вечерним ведомостям в Управлении на транспорте МВД России по УрФО, двух серовчанок задержали 6 июня недалеко от железнодорожной станции. В момент задержания младшая из них передавала 44-летней знакомой свёртки с порошком.При досмотре у каждой женщины обнаружили по два свёртка. Экспертиза установила, что в них находился синтетический наркотик N-метилэфедрон общей массой 9,716 грамма.По данным следствия, незадолго до задержания 25-летняя серовчанка начала распространять наркотики в городе. Запрещённые вещества она получала через куратора.Девушка также рассказала полицейским, что задолжала знакомой 5 тысяч рублей и предложила вместо денег наркотик, поскольку знала, что та хотела его попробовать. Женщины договорились встретиться возле железнодорожной станции, где их задержали сотрудники транспортной полиции.Младшая фигурантка ранее была судима за кражи в 2023 и 2026 годах, а также за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью в 2025 году. Кроме того, её неоднократно привлекали к административной ответственности за употребление наркотиков.В отношении 44-летней женщины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Материалы уже направлены в Серовский районный суд.25-летнюю серовчанку обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере — по части 3 статьи 30 и пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ. Её дело в ближайшее время также планируют передать в суд.Обе женщины находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Мероприятие для возрастной категории 18+