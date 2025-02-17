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Минюст проверит певицу Наргиз на статус «иноагента» после обращения депутата из Екатеринбурга
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Министерство юстиции России начало проверку в отношении певицы Наргиз Закировой по запросу депутата Госдумы Андрея Альшевских из Екатеринбурга. Чиновник обратился в ведомство с требованием рассмотреть вопрос о признании артистки иностранным агентом.
«… певица не кто иная, как бесноватая русофобка, пособница неонацистского киевского режима. <…> Шакалий поступок Наргиз, участие в сборе средств на нужды ВСУ, никогда не забудем и не простим», — написал депутат у себя в телеграм-канале.
Минюст пообещал изучить предоставленные материалы и принять решение о включении певицы в реестр «иноагентов». Наргиз Закирова с 2022 года находится за пределами России, так как ей запретили въезд в страну на 50 лет — до 2072 года.
В 2013 году Андрей Альшевских выступал в поддержку Алексея Навального, и даже посещал народный сход в Екатеринбурге, на котором собирали подписи за освобождение политика, несправедливо осуждённого (по мнению Альшевских образца тех лет) по делу «Кировлеса». С 2016 года является депутатом Госдумы от «Единой России». Он также писал доносы на политолога Фёдора Крашенинникова*, активиста Рафаила Шепелева, Юлию Навальную, телеведущую Татьяну Лазареву*, художника Станислава Шминке, экс-депутата Екатеринбургской гордумы Евгения Боровика, сайт «Уралнаш», Ельцин-центр и другие.
*Внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов
«… певица не кто иная, как бесноватая русофобка, пособница неонацистского киевского режима. <…> Шакалий поступок Наргиз, участие в сборе средств на нужды ВСУ, никогда не забудем и не простим», — написал депутат у себя в телеграм-канале.
Минюст пообещал изучить предоставленные материалы и принять решение о включении певицы в реестр «иноагентов». Наргиз Закирова с 2022 года находится за пределами России, так как ей запретили въезд в страну на 50 лет — до 2072 года.
В 2013 году Андрей Альшевских выступал в поддержку Алексея Навального, и даже посещал народный сход в Екатеринбурге, на котором собирали подписи за освобождение политика, несправедливо осуждённого (по мнению Альшевских образца тех лет) по делу «Кировлеса». С 2016 года является депутатом Госдумы от «Единой России». Он также писал доносы на политолога Фёдора Крашенинникова*, активиста Рафаила Шепелева, Юлию Навальную, телеведущую Татьяну Лазареву*, художника Станислава Шминке, экс-депутата Екатеринбургской гордумы Евгения Боровика, сайт «Уралнаш», Ельцин-центр и другие.
*Внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов
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