В Екатеринбурге при пожаре в многоэтажке погиб человек

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге днём 22 февраля произошёл пожар в 16-этажном доме на улице Бебеля. Как сообщили в МЧС России по Свердловской области, загорелись домашние вещи в квартире на восьмом этаже.До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 40 человек. В квартире, где произошло возгорание, спасатели обнаружили погибшего.Потушить пожар удалось к 17:08. В операции участвовали девять пожарных и три единицы техники. Причиной возгорания стали алкоголь и неосторожное обращение с сигаретами.