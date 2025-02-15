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В Екатеринбурге при пожаре в многоэтажке погиб человек
Фото: МЧС России по Свердловской области
В Екатеринбурге днём 22 февраля произошёл пожар в 16-этажном доме на улице Бебеля. Как сообщили в МЧС России по Свердловской области, загорелись домашние вещи в квартире на восьмом этаже.
До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 40 человек. В квартире, где произошло возгорание, спасатели обнаружили погибшего.
Потушить пожар удалось к 17:08. В операции участвовали девять пожарных и три единицы техники. Причиной возгорания стали алкоголь и неосторожное обращение с сигаретами.
До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 40 человек. В квартире, где произошло возгорание, спасатели обнаружили погибшего.
Потушить пожар удалось к 17:08. В операции участвовали девять пожарных и три единицы техники. Причиной возгорания стали алкоголь и неосторожное обращение с сигаретами.
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