В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Воронежской области беспилотники атаковали нефтебазу, горят несколько резервуаров, заявил глава региона Гусев.По его словам, на тушение пожара направлены дополнительные силы из двух соседних регионов.«Минувшей ночью территорию трёх районов Воронежской области атаковали более 10 БПЛА. Большая часть из них пришлась на нефтебазу в Лискинском районе», — пишет Гусев в телеграм-канале. По его данным, с огнем на нескольких резервуарах борются усиленные пожарные расчёты, десятки единиц техники и два пожарных поезда.Пострадавших, по словам Гусева, нет. На доступность ГСМ в Воронежской области «ситуация никак не повлияет», утверждает глава региона.