В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В МВД и Генпрокуратуре назвали фразы (или «стоп-слова», как отмечают в полиции), которые указывают на телефонных мошенников.Об этом сообщает телеграм-канал «Вестник киберполиции России» (официальный канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России).В полиции рекомендуют сразу прекращать разговор после таких «стоп-слов»:просятпросят перевести деньги на