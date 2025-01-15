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В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
Фото: телеграм-канал «Вестник киберполиции России»
В МВД и Генпрокуратуре назвали фразы (или «стоп-слова», как отмечают в полиции), которые указывают на телефонных мошенников.
Об этом сообщает телеграм-канал «Вестник киберполиции России» (официальный канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России).
В полиции рекомендуют сразу прекращать разговор после таких «стоп-слов»:
«Алло, это оперуполномоченный ФСБ России…»;
просят «код из смс»;
просят перевести деньги на «безопасный счёт».
Об этом сообщает телеграм-канал «Вестник киберполиции России» (официальный канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России).
В полиции рекомендуют сразу прекращать разговор после таких «стоп-слов»:
«Алло, это оперуполномоченный ФСБ России…»;
просят «код из смс»;
просят перевести деньги на «безопасный счёт».
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