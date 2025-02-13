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«Авито Авто» выступил партнёром на XV ежегодном форуме ForAuto 2025
Фото предоставлено Авито
«Авито Авто» выступил стратегическим партнёром XV ежегодного форума ForAuto 2025 «Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы», на котором обсуждались перспективы развития российского автомобильного рынка.
Как рассказали Вечерним ведомостям представители площадки, в форуме принимали участие руководитель по развитию бизнеса B2C-кредитования Авито Авто Константин Болдырев, руководитель B2B-маркетинга Авито Авто и Автохаба Елизавета Курчатова и генеральный директор Автохаба Гаджи Курбанов.
В ходе обсуждения они отмечали, что в структуре сегментов покупателей автомобилей в последнее время происходят изменения.
Так, по мнению экспертов, представлявших Авито, основу трафика у дилеров на сегодняшний день составляют покупатели из двух категорий: начинающие автовладельцы, у которых впервые появилась финансовая возможность приобрести личный транспорт, и клиенты с опытом покупки в автосалонах, ценящих престиж и комфорт. При этом они подчеркнули, что сейчас идёт формирование принципиально нового сегмента потребителей среди тех, кто готов покупать у дилеров. Эксперты считают, что важны современные способы коммуникации и покупки.
Речь идёт о современном поколении покупателей, которые «выросли со смартфонами». Они избегают личного общения и торга в дилерских центрах, предпочитая получать всю информацию в онлайне. По данным «Авито Авто», сейчас доля коммуникаций через чаты у дилеров составляет 69%.
Эксперты приходят к выводу, что в таких условиях ключевым фактором успеха на автомобильном рынке становится способность предоставлять прозрачную и полную информацию через цифровые каналы. Именно поэтому для дилеров важно сейчас находить подход для новой категории покупателей.
При этом, считают эксперты, нельзя забывать про «новичков» на рынке – таких в 2024 году стало на 8% больше. В работе с теми, кто впервые покупает авто, от дилеров требуется более экспертный подход к предоставлению информации.
Ещё один тренд, который выделили в ходе форума, – сохраняющаяся переключаемость между новыми автомобилями и машинами с пробегом (32% клиентов рассматривают оба варианта).
Другие тенденции, отмеченные экспертами, касались перехода пользователей на агрегаторы и платформы объявлений для сравнения предложений.
По данным онлайн-опросов посетителей дилерских центров, проведённых в 2024 году, 81% начинают поиск на платформах объявлений, 74% заходят на Авито, при этом репутация дилера имеет значение для 59%.
Как рассказали Вечерним ведомостям представители площадки, в форуме принимали участие руководитель по развитию бизнеса B2C-кредитования Авито Авто Константин Болдырев, руководитель B2B-маркетинга Авито Авто и Автохаба Елизавета Курчатова и генеральный директор Автохаба Гаджи Курбанов.
В ходе обсуждения они отмечали, что в структуре сегментов покупателей автомобилей в последнее время происходят изменения.
Так, по мнению экспертов, представлявших Авито, основу трафика у дилеров на сегодняшний день составляют покупатели из двух категорий: начинающие автовладельцы, у которых впервые появилась финансовая возможность приобрести личный транспорт, и клиенты с опытом покупки в автосалонах, ценящих престиж и комфорт. При этом они подчеркнули, что сейчас идёт формирование принципиально нового сегмента потребителей среди тех, кто готов покупать у дилеров. Эксперты считают, что важны современные способы коммуникации и покупки.
Речь идёт о современном поколении покупателей, которые «выросли со смартфонами». Они избегают личного общения и торга в дилерских центрах, предпочитая получать всю информацию в онлайне. По данным «Авито Авто», сейчас доля коммуникаций через чаты у дилеров составляет 69%.
«Трансформация потребительского поведения приводит к необходимости развития новых бизнес-направлений, ориентированных на дистанционное взаимодействие. Примером такой адаптации стал сервис "Селект", обеспечивающий удаленное сопровождение клиентов и оптимизирующий прямое общение покупателя с дилером. Компании, подключенные к "Селекту", увеличивают трафик на 14%, то есть мы генерируем более 50 тысяч потенциальных сделок ежемесячно, поддерживая развитие дилерского сегмента. Дилерам сегодня важно понимать, что в современном управлении клиентским путем формируется новый подход к обслуживанию. Он учитывает как традиционных клиентов, готовых к личному взаимодействию с дилерами, так и новое поколение, требующее отсутствия личного контакта в офлайне при принятии решений»,
– прокомментировал Константин Болдырев.
Эксперты приходят к выводу, что в таких условиях ключевым фактором успеха на автомобильном рынке становится способность предоставлять прозрачную и полную информацию через цифровые каналы. Именно поэтому для дилеров важно сейчас находить подход для новой категории покупателей.
При этом, считают эксперты, нельзя забывать про «новичков» на рынке – таких в 2024 году стало на 8% больше. В работе с теми, кто впервые покупает авто, от дилеров требуется более экспертный подход к предоставлению информации.
Ещё один тренд, который выделили в ходе форума, – сохраняющаяся переключаемость между новыми автомобилями и машинами с пробегом (32% клиентов рассматривают оба варианта).
Другие тенденции, отмеченные экспертами, касались перехода пользователей на агрегаторы и платформы объявлений для сравнения предложений.
По данным онлайн-опросов посетителей дилерских центров, проведённых в 2024 году, 81% начинают поиск на платформах объявлений, 74% заходят на Авито, при этом репутация дилера имеет значение для 59%.
«Важна и прозрачность условий покупки – 24% сталкиваются с непрозрачным ценообразованием. А также за год выросла на 65% популярность общения в чатах, вместо привычных ранее звонков. Кроме того, на современный авторынок и процессы дилеров влияние оказывают такие факторы, как жажда скорости в коммуникациях и трансформация ценности офлайн-опыта. Эти тренды демонстрируют необходимость комплексной адаптации дилеров к меняющимся потребностям аудитории»,
– рассказали в «Авито Авто».
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