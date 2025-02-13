В Екатеринбурге закрывается сервис отслеживания трамваев и троллейбусов, который работал 14 лет





— рассказал Кофман в разговоре с Вечерними ведомостями Авторы информационной системы ЕТТУ сделали аналогичный сервис по смс: надо было отправить сообщение с кодом остановки, а в ответ приходило расстояние до трамвая. Это было интересно, но не очень удобно. Я написал им письмо, предложил сделать более удобный вариант, и в ЕТТУ согласились дать доступ к базе и разместить у себя моё приложение,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге прекращает работу сервис «Где трамвай и троллейбус», который с 2011 года помогал жителям города отслеживать движение общественного транспорта. Его разработал Алексей Кофман, основатель организации «Мирные жители». О закрытии он сообщил в своём телеграм-канале.По словам Кофмана, сервис функционировал без поддержки с момента передачи Екатеринбургскому трамвайно-троллейбусному управлению (ЕТТУ). Несмотря на устаревший интерфейс, им продолжали пользоваться десятки тысяч человек. Программа прогнозировала прибытие транспорта с учётом пробок, но допускала ошибки, например, если трамвай подолгу стоял на конечной.В ЕТТУ изданию ЕАН пояснили, что сервис работал на платформе Microsoft, которая теперь недоступна в России, а специалистов для его поддержки нет. Кофман отметил, что программу можно адаптировать под современную систему, но для этого нужен разработчик.Отвечая на вопрос о возможном возрождении проекта, Кофман подчеркнул, что не обладает исходным кодом и не считает целесообразным тратить много времени на восстановление. По его словам, в сервисе отсутствуют данные по автобусам, а также неточен расчёт прибытия трамваев, когда они долго простаивают на конечных станциях. «Чуть-чуть можно поработать, чтобы что-то сохранить, но не много. Он так долго проработал, потому что [это было] очень просто и не требовало никаких вложений — в этом его преимущество», — резюмировал он.