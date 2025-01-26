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В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
В США пассажирский самолет рухнул в реку после столкновения с военным вертолетом.
Что известно к этому часу:
- пассажирский самолет American Airlines и вертолет армии США столкнулись недалеко от Национального аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне и рухнули в реку Потомак, сообщает Washington Post;
- на борту самолёта находилось «примерно 60 пассажиров», пишет издание со ссылкой на сенатора Маршалла, точное количество пока не сообщается;
- количество жертв также пока неизвестно. По предварительной информации, из воды достали несколько тел, пишет газета со ссылкой на очевидцев, ряд других СМИ сообщают, что из воды достали выживших;
- в министерстве обороны США заявили, что «активно следят» за ситуацией;
- аэропорт закрыт, рейсы перенаправляют в аэропорт в Балтиморе;
- пресс-секретарь Белого дома заявила в эфире Fox News, что президент Трамп был уведомлен о катастрофе;
- столкновение произошло «в одном из самых сложных воздушных коридоров в стране», учитывая близость к Белому дому, многочисленным гражданским и военным объектам, пишет издание. По данным газеты, в округе находятся три крупных аэропорта, 11 региональных аэропортов и 55 вертолетных площадок («не считая тех, которые эксплуатируются военными»).
Журналисты предполагают, что катастрофа возобновит дебаты о безопасности в Национальном аэропорту Рейгана. В прошлом году Конгресс добавил пять дополнительных рейсов в этом аэропорту. При этом некоторые представители власти округа утверждали, что «аэропорт работает на пределе своих возможностей».
Что известно к этому часу:
- пассажирский самолет American Airlines и вертолет армии США столкнулись недалеко от Национального аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне и рухнули в реку Потомак, сообщает Washington Post;
- на борту самолёта находилось «примерно 60 пассажиров», пишет издание со ссылкой на сенатора Маршалла, точное количество пока не сообщается;
- количество жертв также пока неизвестно. По предварительной информации, из воды достали несколько тел, пишет газета со ссылкой на очевидцев, ряд других СМИ сообщают, что из воды достали выживших;
- в министерстве обороны США заявили, что «активно следят» за ситуацией;
- аэропорт закрыт, рейсы перенаправляют в аэропорт в Балтиморе;
- пресс-секретарь Белого дома заявила в эфире Fox News, что президент Трамп был уведомлен о катастрофе;
- столкновение произошло «в одном из самых сложных воздушных коридоров в стране», учитывая близость к Белому дому, многочисленным гражданским и военным объектам, пишет издание. По данным газеты, в округе находятся три крупных аэропорта, 11 региональных аэропортов и 55 вертолетных площадок («не считая тех, которые эксплуатируются военными»).
Журналисты предполагают, что катастрофа возобновит дебаты о безопасности в Национальном аэропорту Рейгана. В прошлом году Конгресс добавил пять дополнительных рейсов в этом аэропорту. При этом некоторые представители власти округа утверждали, что «аэропорт работает на пределе своих возможностей».
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