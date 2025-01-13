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В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона

13.54 Среда, 15 января 2025
Скриншот «Яндекс-карт»
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В российских СМИ и телеграм-каналах обсуждают обнаруженные в Пермском крае улицы Курта Кобейна и Джона Леннона.



Улицу, названную в честь солиста легендарной группы «Nirvana», пользователи сети обнаружили на «Яндекс-картах». Улица Курта Кобейна находится в поселении на урочище Зыковское Поле (Добрянский округ), недалеко от деревни Ельники, граничит с СНТ «Радуга». На ней находятся всего два дома.

Скриншот карты мгновенно завирусился. Позже выяснилось, что улица получила такое название ещё в 2018 году, есть соответствующее постановление администрации Краснослудского поселения, пишет издание 59.RU со ссылкой на мэрию Добрянки. Правда, местные власти не помнят, кто именно предложил назвать улицу в честь рок-музыканта. Инициатива, скорее всего, шла от владельцев участков.

Вскоре пользователи соцсетей поделились ещё одной рок-находкой на карте Пермского края — в деревне Гора Хохловского сельского поселения была обнаружена улица Джона Леннона. Она находится на берегу залива, «в довольно приятном месте», пишет издание Properm.ru. На улице Ленина Леннона — четыре дома.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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