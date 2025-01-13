Возрастное ограничение 18+
В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
Скриншот «Яндекс-карт»
В российских СМИ и телеграм-каналах обсуждают обнаруженные в Пермском крае улицы Курта Кобейна и Джона Леннона.
Улицу, названную в честь солиста легендарной группы «Nirvana», пользователи сети обнаружили на «Яндекс-картах». Улица Курта Кобейна находится в поселении на урочище Зыковское Поле (Добрянский округ), недалеко от деревни Ельники, граничит с СНТ «Радуга». На ней находятся всего два дома.
Скриншот карты мгновенно завирусился. Позже выяснилось, что улица получила такое название ещё в 2018 году, есть соответствующее постановление администрации Краснослудского поселения, пишет издание 59.RU со ссылкой на мэрию Добрянки. Правда, местные власти не помнят, кто именно предложил назвать улицу в честь рок-музыканта. Инициатива, скорее всего, шла от владельцев участков.
Вскоре пользователи соцсетей поделились ещё одной рок-находкой на карте Пермского края — в деревне Гора Хохловского сельского поселения была обнаружена улица Джона Леннона. Она находится на берегу залива, «в довольно приятном месте», пишет издание Properm.ru. На улице
Ленина Леннона — четыре дома.
Улицу, названную в честь солиста легендарной группы «Nirvana», пользователи сети обнаружили на «Яндекс-картах». Улица Курта Кобейна находится в поселении на урочище Зыковское Поле (Добрянский округ), недалеко от деревни Ельники, граничит с СНТ «Радуга». На ней находятся всего два дома.
Скриншот карты мгновенно завирусился. Позже выяснилось, что улица получила такое название ещё в 2018 году, есть соответствующее постановление администрации Краснослудского поселения, пишет издание 59.RU со ссылкой на мэрию Добрянки. Правда, местные власти не помнят, кто именно предложил назвать улицу в честь рок-музыканта. Инициатива, скорее всего, шла от владельцев участков.
Вскоре пользователи соцсетей поделились ещё одной рок-находкой на карте Пермского края — в деревне Гора Хохловского сельского поселения была обнаружена улица Джона Леннона. Она находится на берегу залива, «в довольно приятном месте», пишет издание Properm.ru. На улице
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Свердловская область вошла в топ-10 популярных направлений у путешественников в новогодние праздники
13 января 2025
13 января 2025
В Екатеринбурге продлили перекрытие улицы Цвиллинга до марта
11 января 2025
11 января 2025
В екатеринбургском посёлке Исток построят четыре новые улицы
14 января 2025
14 января 2025