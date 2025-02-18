В Каменске-Уральском водительница сбила подростка и скрылась с места ДТП

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Каменске-Уральском сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии, в которой пострадал подросток 2009 года рождения. ДТП произошло утром 21 февраля во дворе дома №23 на улице 1 Мая. Водительница автомобиля «Фольксваген Поло» сбила подростка и уехала, но позже её личность установили.По данным Госавтоинспекции, за рулём находилась 39-летняя местная жительница со стажем вождения 13 лет. Ранее она привлекалась к административной ответственности 31 раз за нарушение ПДД. Женщина утверждает, что заметила мальчика слишком поздно, пыталась предупредить его звуковым сигналом и резко затормозила, но избежать наезда не удалось.После аварии подросток самостоятельно обратился за медицинской помощью. Врачи диагностировали у него ушибы. Известно, что в момент ДТП он был в наушниках.В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ (Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). Также составлен протокол по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ за оставление места аварии.