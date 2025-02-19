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Сбытчика наркоты через Интернет ревдинский суд отправил в колонию
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Как сообщает прокуратура Свердловской области, Ревдинский городской суд вынес приговор 45-летнему местному жителю, признанному виновным в незаконном сбыте наркотических средств. Судебное разбирательство подтвердило, что мужчина действовал группой лиц по предварительному сговору, используя сеть Интернет.
Согласно материалам дела, 10 сентября 2024 года осужденный приобрёл девять свёртков с наркотическим веществом с целью последующего распространения среди наркозависимых граждан. На следующий день после покупки он разложил шесть свертков в тайники на улице Спортивная в Ревде, после чего был задержан сотрудниками полиции. В ходе досмотра у мужчины обнаружили ещё три свёртка. Все закладки были оперативно изъяты правоохранителями и ни одна из них не успела попасть к потребителям.
Суд учёл доводы государственного обвинителя, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 10 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
Напомним, что пару недель назад, 7 февраля, в Ревде задержали другого сбытчика наркотических средств, 36-летнего мужчину. Он ещё ждёт своего суда.
Согласно материалам дела, 10 сентября 2024 года осужденный приобрёл девять свёртков с наркотическим веществом с целью последующего распространения среди наркозависимых граждан. На следующий день после покупки он разложил шесть свертков в тайники на улице Спортивная в Ревде, после чего был задержан сотрудниками полиции. В ходе досмотра у мужчины обнаружили ещё три свёртка. Все закладки были оперативно изъяты правоохранителями и ни одна из них не успела попасть к потребителям.
Суд учёл доводы государственного обвинителя, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 10 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
Напомним, что пару недель назад, 7 февраля, в Ревде задержали другого сбытчика наркотических средств, 36-летнего мужчину. Он ещё ждёт своего суда.
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