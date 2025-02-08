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Жители Верхнего Ария получили новую библиотеку после вмешательства прокуратуры
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Надзорное ведомство инициировало проверку по жалобам местных жителей и выявило, что старая библиотека находилась в аварийном состоянии.
Здание, построенное еще в 1955 году, не ремонтировалось с момента возведения и представляло угрозу для посетителей. По представлению прокуратуры библиотеку закрыли, а доступ в помещение запретили. Для восстановления права жителей на доступ к библиотечным фондам надзорное ведомство обратилось в суд с требованием обязать администрацию округа предоставить новое помещение.
Суд поддержал позицию прокуратуры, и местные власти приобрели нежилое здание площадью 78 квадратных метров. Теперь в нем полноценно функционирует сельская библиотека, — сообщают в прокуратуре Свердловской области.
Здание, построенное еще в 1955 году, не ремонтировалось с момента возведения и представляло угрозу для посетителей. По представлению прокуратуры библиотеку закрыли, а доступ в помещение запретили. Для восстановления права жителей на доступ к библиотечным фондам надзорное ведомство обратилось в суд с требованием обязать администрацию округа предоставить новое помещение.
Суд поддержал позицию прокуратуры, и местные власти приобрели нежилое здание площадью 78 квадратных метров. Теперь в нем полноценно функционирует сельская библиотека, — сообщают в прокуратуре Свердловской области.
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