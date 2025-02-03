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Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Авито стал партнёром всероссийской онлайн-олимпиады по окружающему миру и экологии, которая проводится с 4 февраля по 3 марта на образовательной платформе Учи.ру.
В рамках сотрудничества командой Авито был разработан специальный блок вопросов, в котором нужно ответить, что такое углеродный след, как можно его уменьшить в повседневной жизни и что следует делать, чтобы не расходовать лишние ресурсы.
Помогать школьникам в подготовке к олимпиаде будут волонтёры Всероссийского экологического движения «Экосистема».
Отмечается, что в этом году к олимпиаде впервые присоединятся учащиеся 10 и 11 классов. До этого в ней участвовали дети с 1 по 9 классы.
В рамках сотрудничества командой Авито был разработан специальный блок вопросов, в котором нужно ответить, что такое углеродный след, как можно его уменьшить в повседневной жизни и что следует делать, чтобы не расходовать лишние ресурсы.
«Авито рассматривает ESG-направление (прим. ред. – принципы деятельности компании, основанные на защите окружающей среды) как неотъемлемую часть своей корпоративной культуры. Мы активно вовлекаем пользователей и сотрудников в инициативы по охране окружающей среды, используя различные механики на платформе и создавая образовательные проекты. Сотрудничество с олимпиадой Учи.ру для нас – это прежде всего возможность рассказать школьникам о том, как цифровые платформы помогают в ответственном использовании природных ресурсов»,
– сказал руководитель продукта ESG Авито Василий Лексин.
Помогать школьникам в подготовке к олимпиаде будут волонтёры Всероссийского экологического движения «Экосистема».
Отмечается, что в этом году к олимпиаде впервые присоединятся учащиеся 10 и 11 классов. До этого в ней участвовали дети с 1 по 9 классы.
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