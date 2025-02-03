Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии

– сказал руководитель продукта ESG Авито Василий Лексин.

«Авито рассматривает ESG-направление (прим. ред. – принципы деятельности компании, основанные на защите окружающей среды) как неотъемлемую часть своей корпоративной культуры. Мы активно вовлекаем пользователей и сотрудников в инициативы по охране окружающей среды, используя различные механики на платформе и создавая образовательные проекты. Сотрудничество с олимпиадой Учи.ру для нас – это прежде всего возможность рассказать школьникам о том, как цифровые платформы помогают в ответственном использовании природных ресурсов»,