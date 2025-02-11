Возрастное ограничение 18+
У пропускавшего заседания думы Серова депутата забрали мандат
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура Свердловской области сообщает о досрочном прекращении полномочий одного из депутатов думы муниципального округа Серова из-за того, что народный избранник пропускал заседания на протяжении полугода.
Причины, по которым ему приходилось отсутствовать на заседаниях думы округа, он не называл несмотря на то, что был обязан об этом сообщать в аппарат думы.
Как отметили в прокуратуре, в феврале 2023 года в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» были внесены изменения, согласно которым дума может досрочно прекратить полномочия депутата, который пропускает заседания без уважительных причин на протяжении шести месяцев.
Поэтому, как только стало ясно, что народный избранник не появляется больше полугода и при этом никак не комментирует своё отсутствие, Серовская городская прокуратура направила в думу муниципального округа представление с требованием забрать у депутата мандат, что и было сделано.
«Установлено, что один из депутатов в период с апреля по октябрь 2024 года подряд отсутствовал на заседаниях представительного органа»,
– сообщили в ведомстве.
Причины, по которым ему приходилось отсутствовать на заседаниях думы округа, он не называл несмотря на то, что был обязан об этом сообщать в аппарат думы.
Как отметили в прокуратуре, в феврале 2023 года в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» были внесены изменения, согласно которым дума может досрочно прекратить полномочия депутата, который пропускает заседания без уважительных причин на протяжении шести месяцев.
Поэтому, как только стало ясно, что народный избранник не появляется больше полугода и при этом никак не комментирует своё отсутствие, Серовская городская прокуратура направила в думу муниципального округа представление с требованием забрать у депутата мандат, что и было сделано.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Концерт певицы из «чёрного списка» в Екатеринбурге снова отменён
12 февраля 2025
12 февраля 2025