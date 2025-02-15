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Чиновнику свердловского министерства продлили арест по делу о выращивании конопли
Фото: Ленинский районный суд города Екатеринбурга
Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил срок содержания под стражей начальника отдела земледелия и семеноводства Министерства АПК Свердловской области Игоря Крупского. Чиновник обвиняют в незаконном производстве, сбыте и пересылке растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершённых организованной группой в крупном размере (пункты «а» и «г» части 4 статьи 228.1 УК), а также в приготовление к преступлению (ч. 3 ст. 30). Под арестом он останется как минимум до 23 апреля, об этом сообщает пресс-служба суда.
Как сообщает Ura.ru, Крупский выращивал коноплю в квартире своего знакомого, сотрудника МЧС. В ходе обысков изъяли более 100 горшков с растениями, а также несколько десятков пакетиков с готовым наркотиком.
Игорь Крупский пришёл в правительство Свердловской области из бизнеса — ранее он работал замруководителя селекционного центра ООО «ССК "Уральский картофель"».
Как сообщает Ura.ru, Крупский выращивал коноплю в квартире своего знакомого, сотрудника МЧС. В ходе обысков изъяли более 100 горшков с растениями, а также несколько десятков пакетиков с готовым наркотиком.
Игорь Крупский пришёл в правительство Свердловской области из бизнеса — ранее он работал замруководителя селекционного центра ООО «ССК "Уральский картофель"».
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