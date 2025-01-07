NVMProject: в декабре неонацисты опубликовали более 60 видео с нападениями

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В декабре 2024 года неонацисты опубликовали в сети 61 видео, на которых было заснято 93 нападения. Статистику приводит телеграм-канал NVMP (Nazi Video Monitoring Project).По данным канала, 42 нападения были совершены на людей, 50 — на собственность.«Жестокие избиения, которые могли причинить серьезный вред здоровью, были зафиксированы на 8 видео», — отмечают авторы канала. Речь, в том числе, о нападении на бездомного в Ногинске — мужчину залили газом возле мусорных баков, затем догнали на тротуаре и ударили молотком по голове. Также сообщается об избиении курьера, нападении с молотком на сотрудника ЖКХ и других вопиющих фактах насилия, которые были сняты на видео.На восьми видео зафиксированы нападения с распылением газового баллончика, еще в одном случае нападавшие не только залили продавца киоска газом, но и побили стекла в его киоске. «На 15 эпизодах были зафиксированы относительно неопасные для здоровья побои, 4 из которых сопровождались газовой атакой, а одно — кражей», — сообщает канал.По данным проекта, в девяти эпизодах была зафиксирована «стрельба из сигналов охотника или аналогичных устройств». На трех видео нападавшие «намеренно стреляли в лицо прохожим с близкого расстояния», утверждают авторы канала.Также авторы проекта подсчитали количество нападений на собственность. «Ультраправые 27 раз порезали колеса машинам и 1 раз — велосипеду, 3 раза побили в автомобилях стекла и 5 раз подожгли. На 11 эпизодах ультраправые побили окна в помещениях, а один раз выстрелили в окно из сигнала охотника», — приводит данные канал.Также сообщается о двух поджогах — кафе «Самарканд» в Раменском и мусульманского центра в Серпухове.По данным проекта, из 93 нападений 69 были совершены по расистским мотивам. Другие — по мотивам религиозной, а также «идеологической ненависти».