Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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В январе 2025 года в России наблюдается заметный рост интереса к строительству бань и саун, что подтверждают данные аналитиков сервиса Авито Услуг. По сравнению с декабрем прошлого года, россияне стали значительно чаще заказывать услуги по возведению различных типов парных, включая русские, сибирские, турецкие хаммамы и соляные сауны.Зимний сезон считается благоприятным для строительства бань. Во-первых, замерзший грунт обеспечивает прочность, что упрощает процесс закладки фундамента. Во-вторых, зимнее строительство часто оказывается более экономичным: цены на строительные материалы из древесины могут снижаться, а мастера предлагают скидки из-за меньшей загруженности.Русская баня продолжает оставаться самой популярной в стране. Согласно исследованию Авито Услуг, 88% респондентов предпочитают именно этот тип парной. В январе россияне стали на 66% чаще искать подрядчиков для ее строительства. Снижение цен на брус и минимальная усадка древесины в зимний период способствуют этому росту.Сибирские бани также набирают популярность: за месяц спрос на их строительство увеличился на 25%. Эти парные отличаются использованием сибирских пород дерева, таких как кедр и лиственница, что делает их особенно привлекательными для любителей натуральных материалов.Турецкие хаммамы остаются экзотикой для многих дачников, но их популярность растет. В январе спрос на строительство таких бань увеличился на 71%. Зимний период является удачным временем для их возведения, так как позволяет лучше оценить качество гидроизоляции и теплотехнических характеристик.Соляные сауны, отделанные гималайской или морской солью и работающие при низких температурах, также стали более популярными: спрос на них вырос в 2,5 раза по сравнению с декабрем. Эти парные привлекают внимание благодаря своим уникальным свойствам и положительному влиянию на здоровье.Модульные бани стали особенно актуальными: россияне стали заказывать их в два раза чаще (+93%). Их главная привлекательность заключается в быстроте установки — готовую конструкцию можно привезти на участок и начать использовать уже в тот же день.Кроме того, наблюдается рост интереса к установке банных печей. В январе 2025 года количество заказов на эту услугу увеличилось на 48%, а число объявлений от профессиональных печников на Авито Услугах возросло на 34% по сравнению с декабрем.Таким образом, январь 2025 года стал интересным для рынка строительства бань в России. Увеличение спроса на различные типы парных говорит о том, что россияне стремятся создать комфортные условия для отдыха и оздоровления даже в холодное время года. С учетом сезонных факторов и выгодных предложений от подрядчиков можно ожидать дальнейшего роста интереса к этому направлению в будущем.