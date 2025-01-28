Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России

Гуля Бурангулова © Вечерние ведомости

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HeadHunter провел исследование среди 1779 ИТ-компаний для определения лучших работодателей в отрасли в России. В категории «Крупнейшие компании» финалистами стали 152 – в каждой из них работают более 5000 сотрудников. По итогам этого исследования платформа Авито вошла в топ, опередив собственные прошлогодние результаты.Так, согласно исследованию, в 2024 году Авито стал вторым в рейтинге лучших, поднявшись сразу на три позиции. Кроме того, платформа стала четвертой по популярности местом работы для тех, кто ищет ИТ-компании для трудоустройства.Рейтинг формировался на основе трех факторов: экспертная оценка HR-специалистов компании, eNPS-опрос сотрудников, который измеряет уровень удовлетворенности работой, и опрос соискателей на платформе hh.ru. Такой комплексный подход позволяет получить наиболее объективную картину о работодателе. При этом в исследовании приняли участие 686 тысяч ИТ-специалистов.