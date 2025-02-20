В екатеринбургском аэропорту выступил военный оркестр

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В честь Дня защитника Отечества в терминалах аэропорта Кольцово выступил 25-й военный оркестр штаба Центрального военного округа.Музыканты исполнили композиции: «Победный марш» Иванова-Радкевича, вальс «На сопках Маньчжурии» и «Служить России» Эдуарда Ханка.Концерт в аэропорту стал частью празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.