В Екатеринбурге продолжают отлавливать гуляющих по тонкому льду

«Это касается озера Исетское, Белоярского, Рефтинского и Верхнетагильского водохранилищ. Там тёплые сточные воды подмывают лед, так что выход на поверхность крайне опасен».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Небывало тёплая для Урала зима привела к тому, что лёд на поверхности многих водоёмов так и не достиг нужной толщины и прочности. Но уральцы всё равно испытывают судьбу.В одной только уральской столице, по данным официального портала Екатеринбург.рф, прошло свыше двух сотен рейдов с целью предотвратить рисковые прогулки по льду или попытки порыбачить у лунки. Очередной такой рейд прошёл сегодня, 21 февраля, на Городском пруду. Итогом его стала поимка семерых человек, которые выходили на лёд, вопреки запретам. У каждого из «гуляк» взяты паспортные данные, о каждом сообщено в административные комиссии, которые, по рассмотрении дела, имеют право выписать штраф нарушителю.В рейде по берегу Городского пруда участвовали специалисты МЧС, представители правоохранительных органов, муниципалитета, подрядной организации Верх- Исетского района и курсанты Уральского института ГПС МЧС России. Как пояснили спасатели, выход на лёд замёрзшего водоёма разрешён только в специально оборудованных местах, а в Екатеринбурге в этом году таких оборудованных мест нет.Официальный портал уточняет, что прогулки по льду слишком рискованны не только на Городском пруду Екатеринбурга: